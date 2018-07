Horroretappe eist zijn tol: Cavendish en Kittel finishen buiten tijd en moeten naar huis Redactie

18 juli 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 1 Tour De France Marcel Kittel en Mark Cavendish moeten de Tour verlaten. Beide topsprinters finishten buiten de toegestane tijdslimiet in de bergrit naar La Rosière. De Australiër Mark Renshaw, ploeggenoot van Cavendish bij Dimension Data, moest eveneens naar huis. De Duitser Rick Zabel, die net als Kittel bij Katjoesja rijdt, finishte enkele seconden na het verstrijken van de termijn, maar de jury had clementie.

Cavendish kwam op één uur en vijf minuten van winnaar Geraint Thomas over de streep. Het is absoluut niet de Ronde van Frankrijk voor de snelle Brit. In de sprintetappes kwam 'Cav' telkens enkele straatlengtes te kort en zijn erbarmelijke Tour zit er na vandaag dus op. Het record van meeste aantal Tour-zeges lijkt hij dus ook niet meer van Eddy Merckx te kunnen afsnoepen.

Ook voor Kittel is ronde op een enorme teleurstelling uitgelopen. De Duitser won vorig jaar voor Quick.Step vijf ritten, maar kwam er dit jaar niet aan te pas. De derde plaats in de eerste rit was zijn enige podiumplaats. De Duitser ligt dan ook hevig onder vuur, ploegleider Konyshev noemde hem een overbetaalde egoïst.

Here comes @marcelkittel, alone, 12' after the time cut 😟@marcelkittel arrive à l'instant, seul, 12' après la clôture des délais 😟#TDF2018 pic.twitter.com/PzxNhnOLHf Le Tour de France(@ LeTour) link