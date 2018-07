Hoe in de teambus van Sky geraken? Deze Nederlander deed het op deze simpele wijze XC

26 juli 2018

Een Nederlandse wielertoerist is zowaar in de bus van Team Sky geraakt, al was het aanvankelijk niet zijn bedoeling. De man kampte met materiaalpech en werd vervolgens opgepikt door Chris Froome en co. “Zo gaan wij Nederlanders met elkaar om”, reageerde Wout Poels in een filmpje op Instagram.