HLN Tour Podcast #3: "In de Tour hebben ze naast een mobiele kapper, ook een mobiele medische dienst" Redactie

11 juli 2018

07u45 2 Tour De France Aangekomen in Bretagne, gaat het er iets minder spannend aan toe dan tijdens de ploegentijdrit. Het is weer eens een vlakke rit, dus we zagen zoals voorspeld een massasprint. En ook werd er in de laatste kilometers weer gevallen.

Luister naar onze podcast in Spotify , op je Android-smartphone via Google Podcasts , op je iPhone via Apple Podcasts of waar jij naar je podcasts luistert.

Nico Dick, sportjournalist van Het Laatste Nieuws, maakt tijdens de match van de Rode Duivels even tijd om met Yorick Dupon te praten over de val van Tiesj Benoot, waarom Sagan helemaal alleen de sprint doet en waarom we nog niet veel van Cavendish zagen.

De hele Tour de France lang, van maandag tot vrijdag, zal Yorick Dupon (23) een podcast van 20 minuten presenteren en ons meenemen naar de Tour de France. Samen met onze journalisten die de Tour van dichtbij volgen, doorloopt Dupon de wielerdag. “We zullen een blik achter de schermen geven. Geen roddels, maar wel belangrijke details: de strategie van een ploeg, een speciaal dieet van een wielrenner, de elleboogstoot van die ene coureur. En wat er allemaal achter zit”, zegt Dupon.

Waar kan je de podcast vinden?

De HLN Tour Podcast is te vinden op onze site en in de meeste podcastapps op de smartphone. Heb je een iPhone? Dan heb je automatisch ook de Apple Podcast-app waar je ons zeker kan vinden. Android-toestellen hebben geen eigen podcastapp, maar er zijn wel veel opties, zoals deze hieronder:

- om te beluisteren via Stitcher, klik hier .

- om te beluisteren via Pocket Casts, klik hier .

- om te beluisteren via Anchor, klik hier .

- om te beluisteren via iTunes/Apple Podcast, klik hier .