HLN Tour Podcast #15: "Alleen in de Tour hangen ze geen bezem aan de bezemwagen" Yorick Dupon

27 juli 2018

06u15 0 Tour De France Voor de laatste aflevering van deze podcast hebben de renners niet enorm veel moeite gedaan om de rit interessant te maken.

Gelukkig zat Bart Audoore op dinsdag in de bezemwagen om hardnekkige roddels over de winnaar van de etappe op woensdag Arnaud Démare van Groupama-FDJ te ontkrachten. Yorick legde hem daarnaast ook het vuur aan de schenen over de inhoud van de bevoorradingstasjes en wat zijn prognose is voor de gele trui. Deze week hoorde je Joeri De Knop, Marc Ghyselinck en Bart Audoore van Het Laatste Nieuws. Je hoorde ook Jan Suykens en Merijn Casteleyn van VTM Nieuws. Technische ondersteuning door Rik Boey. Audio vormgeving door Tino Plettinck. Artwork voor de podcast door Dimitri Zwaenepoel. En zeer waardevolle hulp kreeg ik van Elke Vanhaecke. De HLN Tour Podcast is een productie van Het Laatste Nieuws, in samenwerking met VTM Nieuws en Q-Music.

