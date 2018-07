HLN Tour Podcast #11: "Sagan is een duiveltje uit een doosje Yorick Dupon

23 juli 2018

06u14 0 Tour De France Voor het klassement was deze rit volstrekt onbelangrijk, dus iedereen probeerde eens te ontsnappen.

Het werd uiteindelijk de Deens Magnus Cort Nielsen, nadat hij de sprint met drie volledig domineerde. Uit het niets was Serge Pauwels daarna betrokken bij een valpartij in de laatste meters van de rit naar Carcassonne. Over de gevolgen daarvan, maar ook de ongenaakbare Peter Sagan en de status van de bolletjestrui, praat Yorick met Joeri De Knop.

De hele Tour de France lang, van maandag tot vrijdag, zal Yorick Dupon (23) een podcast van 20 minuten presenteren en ons meenemen naar de Tour de France. Samen met onze journalisten die de Tour van dichtbij volgen, doorloopt Dupon de wielerdag. “We zullen een blik achter de schermen geven. Geen roddels, maar wel belangrijke details: de strategie van een ploeg, een speciaal dieet van een wielrenner, de elleboogstoot van die ene coureur. En wat er allemaal achter zit”, zegt Dupon.

Waar kan je de podcast vinden?

De HLN Tour Podcast is te vinden op onze site en in de meeste podcastapps op de smartphone. Heb je een iPhone? Dan heb je automatisch ook de Apple Podcast-app waar je ons zeker kan vinden. Android-toestellen hebben geen eigen podcastapp, maar er zijn wel veel opties, zoals deze hieronder:

