HLN Tour Podcast #1: Eenzame vluchters en valpartijen in de Vendée

09 juli 2018

06u15 0 Tour De France Twee erg vlakke ritten, daarmee begon deze 105de editie van de Ronde van Frankrijk. Dat ging ook meteen gepaard met enkele valpartijen, zoals de traditie het wil in de eerste week.

Luister naar onze podcast in Spotify, op je Android-smartphone via Google Podcasts, op je iPhone via Apple Podcasts of waar jij naar je podcasts luistert.

De hele Tour de France lang, van maandag tot vrijdag, zal Yorick Dupon (23) een podcast van 20 minuten presenteren en ons meenemen naar de Tour de France. Samen met onze journalisten die de Tour van dichtbij volgen, doorloopt Dupon de wielerdag. "We zullen een blik achter de schermen geven. Geen roddels, maar wel belangrijke details: de strategie van een ploeg, een speciaal dieet van een wielrenner, de elleboogstoot van die ene coureur. En wat er allemaal achter zit", zegt Dupon.

Ken je niet veel van wielrennen? "Niet erg, we gaan niet heel technisch gaan in onze gesprekken, maar we kijken wel tot op het bot naar de machine van de Tour." Bovendien zal ook vooruitgeblikt worden op wat de volgende wielerdag zal brengen.

"Elke dag een aflevering maken, zal erg spannend worden, want we hangen natuurlijk vast aan wat er tijdens de ritten gebeurt", zegt Dupon. Maar het is sowieso de bedoeling om de luisteraars mee te sleuren in de sfeer van de Tour de France.

Waar kan je de podcast vinden?

De HLN Tour Podcast is te vinden op onze site en in de meeste podcastapps op de smartphone. Heb je een iPhone? Dan heb je automatisch ook de Apple Podcast-app waar je ons zeker kan vinden. Android-toestellen hebben geen eigen podcastapp, maar er zijn wel veel opties, zoals deze hieronder:

- om te beluisteren via Stitcher, klik hier.

- om te beluisteren via Pocket Casts, klik hier.

- om te beluisteren via Anchor, klik hier.

- om te beluisteren via iTunes/Apple Podcast, klik hier.

Je kan je nu al abonneren op de podcast, zodat je de eerste aflevering zeker niet mist.

Meer weten? Lees hier wat een podcast is en hoe je ernaar kan luisteren.