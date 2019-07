HLN-analist Tom Boonen: “De nervositeit heeft toch maar weer toegeslagen” Redactie

06 juli 2019

18u22 1

Wie kan deze eerste zenuwslopende Tour-rit beter analyseren dan gewezen sprinter Tom Boonen? “Zoals zo vaak heeft de nervositeit in een eerste Tour-etappe toch weer toegeslagen omdat de prijs zo groot is, namelijk de gele trui”, blikt onze HLN-analist terug. “Dylan Groenewegen was het grootste slachtoffer, maar de ploeg (Jumbo-Visma, red.) heeft zich goed gehergroepeerd, met Van Aert in een glansrol. Mike Teunissen heeft het dan op een manier afgewerkt die niemand verwacht had.”

Vóór de sprint was er al een leuk duel tussen twee Belgen: Greg Van Avermaet en Xandro Meurisse. De inzet: de bollentrui. “Greg kent de Muur van Geraardsbergen als geen ander. Met een inspanning van één uur heeft hij toch maar mooi die bollentrui gepakt. Dat is te rechtvaardigen, want in de Tour de France is alles belangrijk. De Tour duurt drie weken, dus het is logisch dat hij zich nadien liet uitzakken. Want morgen is het ploegentijdrit, en daarin zal Van Avermaet een belangrijke rol spelen.”