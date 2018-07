Hinault 'gunde' in 1986 ploegmaat Lemond de tourzege (of niet?): "Froome is een reservewiel" Marc Ghyselinck

24 juli 2018

11u51 0 Tour De France Een herhaling van de Tour van 1986, toen ploegmaats Bernard Hinault en Greg LeMond de prijzen verdeelden en LeMond zijn eerste van drie Tourzeges 'mocht' pakken? Neen, zegt Bernard Hinault: het wordt geen herhaling van 1986. "Als Froome de Tour wil winnen, moet hij wachten op een fout van Thomas."

Of hij misschien een déjà vu heeft, vragen we aan Bernard Hinault. Vijf keer heeft hij de Tour de France gewonnen. De laatste keer was in 1985. En toen, in 1986, had hij bij La Vie Claire een teamgenoot die zichzelf ook een plaats in de geschiedenisboeken wilde gunnen: Greg LeMond.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN