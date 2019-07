Hilarisch: Louis van Gaal legt ploegleider Jumbo-Visma uit hoe je een massaspurt moet aanpakken LPB

Louis van Gaal bracht vandaag in de Tour een bezoek aan Jumbo-Visma, het team van Wout van Aert. De Nederlandse voetbalcoach had zoals steeds zijn eigengereide mening klaar, in dit geval over de massasprint van woensdag waarbij Dylan Groenewegen nipt in het zand beet tegen Caleb Ewan.

“Ik ga je nu wat zeggen”, doceerde Van Gaal aan Nico Verhoeven, ploegleider bij Jumbo-Visma. “Wat ik zou doen als coach: ik zou bewust een gat laten vallen, dan moet die Ewan toch over die twee heen komen?” Verhoeven aanhoorde het spurtaxioma van Gaal met stijgende verbazing, waarna hij zijn illustere landgenoot gelijk gaf: “Dat was gisteren een optie geweest.” Hilarische tv.

