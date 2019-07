Hier is ie dan: de Kempengroet Redactie

07 juli 2019

14u52 0

Hier is ie dan: de Kempengroet. HLN-analist Tom Boonen en Jasper Philipsen spraken gisteren af om een signaal te bedenken om als rasechte Kempenaars elkaar te herkennen en te kunnen begroeten. Onze jonge landgenoot van Team Emirates dacht er gisteren tijdens de rit over na - hij ging er gelukkig zonder erg zelfs even voor in de nadarhekken liggen -, en ook de voormalige wereldkampioen pijnigde de hersenen. Het resultaat: een vuistje met een liggende duim. “Want met een Kempenaar gaat het altijd een beetje ça va.” Binnenkort ook als emoticon?