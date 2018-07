Het hoge woord is eruit: Ochowicz heeft geldschieter voor opvolger BMC-ploeg, Van Avermaet blijft zoals aangekondigd aan boord DMM/JDK

16 juli 2018

15u56 0 Tour De France Deze morgen kan u het nog lezen in de krant en nu is het hoge woord er ook definitief uit. BMC-manager Jim Ochowicz heeft met CCC een nieuwe geldschieter gevonden om de opvolging van zijn team te verzekeren. Greg Van Avermaet blijft aan boord, helpers Schär en Van Hooydonck blijven aan zijn zijde.

Een volgepakte perszaal in Aix-les-Bains bij BMC. Kon ook niet anders na het nieuws van gisteren. Net voor de rit naar Roubaix raakte bekend dat Greg Van Avermaet het project van manager Jim Ochowicz trouw zou blijven én dat er met het Poolse CCC een nieuwe geldschieter werd gevonden om de BMC-ploeg op te volgen. Het contract werd zaterdagnacht ondertekent en werd vandaag ook officieel bevestigd.

Volgens Ochowicz gaat het om een “meerjarendeal” met de Poolse schoenfabrikant. De exacte duurtijd van de overeenkomst werd niet gecommuniceerd, maar drievierde van de BMC-staf wordt behouden. Eén vierde van de staf zal bestaan uit leden van de huidige CCC-Sprandi Polkowice ploeg. Ochowicz drukte op het hart dat het geen fusie is van beide teams, maar eerder een "partnership".

"Er zijn ook nog geen afspraken over de naam: CCC Racing Team of CCC Cycling, daar is nog geen beslissing over gevallen. Wel is nu al duidelijk dat er uiteraard een aantal renners van het huidige CCC in het nieuwe team zullen komen. Ze hebben een aantal goede jongens in hun ploeg, die zullen de overstap maken, net zoals een deel van de staf. Dat spreekt voor zich. Dit wordt een klassieke ploeg, met zo'n 23 à 25 renners. Volgend jaar wordt een nieuw begin, je moet niet meteen stappen overslaan in het uitbouwen van een nieuwe ploeg.""

BMC verdwijnt overigens ook als fietssponsor van het team. De zoektocht naar een nieuwe constructeur loopt ondertussen verder. "Neen, we hebben op dit moment nog geen fietssponsor", gaf Ochowicz toe, "we blijven zoeken. Wel loopt ons contract nog met Tag Heuer tot eind 2019, dus zij blijven aan boord. CCC is dé hoofdsponsor, we voeren nog onderhandelingen met andere kleinere sponsors op allerlei niveau's."

Na vele maanden onzekerheid is de aankondiging van een nieuwe hoofdsponsor wel een zucht van opluchting, ook voor Greg Van Avermaet. "Ik ben superblij met dit nieuwe team. Ook al had ik graag wat vroeger duidelijkheid gehad over mijn toekomst. Dit is het wachten waard geweest. Veel mensen kunnen bij de ploeg blijven, jobs zijn veilig en dat is belangrijk", vertelde de olympische kampioen voor het oog van de verzamelde wielerpers.

"Ik maak al veel jaren deel uit van dit project. We hebben veel successen gehad en we willen die machine draaiende houden. Ik ben dan ook blij dat ik opnieuw met Jim kan verder werken. De bedoeling is om een goede ploeg uit te bouwen. Ik word misschien ouder, maar de motivatie om grote wedstrijden te winnen is er niet minder om. Dit gaat werken! Daar ben ik van overtuigd."

Foto

Gisteren al waren de mensen van CCC op bezoek in de Tour. Werd er aanvankelijk nog wat geheimzinnig gedaan over de vreemde delegatie aan de BMC-bus, dan wilde Ochowicz twee uur later zelfs samen op de foto. De man met het witte hemd is Dariusz Milek (zie hierboven), de eigenaar van CCC die volgens Forbes over een vermogen van meer dan 1 miljard euro beschikt. Rechts naast van Van Avermaet staat Robert Krajewski, algemeen manager van de CCC-wielerploeg.