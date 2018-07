Het einde is nabij voor Sylvain Chavanel: 18 (opeenvolgende) Touren, 18 cijfers van 'La Machine' JDK/DMM

29 juli 2018

15u47 0 Tour De France Sylvain Chavanel beëindigt straks voor Direct Energie zijn 18de Ronde van Frankrijk. De laatste volgens de 39-jarige Fransman en de ideale gelegenheid voor ons om 'La Machine' met 18 cijfers in de bloemetjes te zetten. Eén voor elke Tour.

2

Twee keer slechts reed Chavanel de Tour niet uit. In 2007 startte hij niet meer in de zeventiende rit. Zijn team Cofidis trok zich integraal terug door de dopingaffaire van Cristian Moreni. In 2012 gaf hij al na een klein half uur op in de vijftiende etappe. Chavanel sukkelde met bronchitis.

3

Het aantal gewonnen etappes in zijn 18 Tours de France (1 in 2008, 2 in 2010). ‘La Machine’ droeg ook twee dagen de gele trui en vier dagen de bolletjestrui.

6

Chavanel reed de Tour voor zes verschillende teams: Bonjour(-Toupargel) in 2001 en 2002, Brioches-La Boulangère in 2003 en 2004, Cofidis in 2005, 2006, 2007 en 2008, (Omega Pharma-)Quick.Step in 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013, IAM Cycling in 2014 en 2015, Direct Énergie in 2016, 2017 en 2018

7

Het aantal Franse tricolores dat Chavanel in de kast heeft hangen. 'La Machine' vestigde zijn naam met niet minder dan zes nationale tijdrittitels (2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014). In 2011 werd hij ook nationaal kampioen in de wegwedstrijd.

10

Tien ‘Prix de la Combativité’ of strijdlustprijzen (van de dag). Twee eindzeges in de Supercombatif.

11

…verschillende landen doorkruist in de Tour: Frankrijk, België, Luxemburg, Duitsland, Nederland, Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Monaco, Andorra, Zwitserland

18

Is niet enkel het aantal Touren dat hij reed (waarmee hij George Hincapie, Stuart O’Grady en Jens Voigt definitief van zich afschudt), maar ook zijn beste eindklassement ooit, in 2009. Zijn slechtste resultaat dateert van zijn debuutjaar 2001: 65ste.

23

La Machine verscheen in 23 grote wielerrondes op het startpodium. 18 keer dus in de Tour, maar ook 4 keer in de Vuelta en één keer in de Giro.

30

30 juni 1979. De dag waarop Chavanel werd geboren. De Frasman deelt daarmee zijn verjaardag met onder meer Michael Phelps, André Hazes en Ralf Schumacher.

39

Zijn gezegende leeftijd. «Koersen tot mijn 45ste, zoals Davide Rebellin? Neen, daar heb ik geen zin in. Je moet toch een minimum aan respect opbrengen voor jezelf. Op dit moment ben ik nog zeer competitief, voel ik nog goeie benen. Maar over zes jaar? Non…» Chavanel is de op vier na oudste renner van het huidige (WorldTour- en procontinentale) peloton. Alleen Svein Tuft (Mitchelton-Scott), Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Mathew Hayman (Mitchelton-Scott) en Bram Tankink (LottoNL-Jumbo) zijn ouder.

44

Deelnames aan in een klassiek Monument. In 33 daarvan bereikte hij de finish. Hij won er niet één. In de Ronde van Vlaanderen 2011 kwam hij het dichtst in de buurt: tweede na Nick Nuyens. Ook in Milaan-Sanremo (4de in 2013) en Parijs-Roubaix (8ste in 2009) eindigde hij in de top tien.

46

Het aantal individuele UCI-zeges, dat Chavanel in zijn carrière boekte. Tel daar nog de Duo Normand (koppeltijdrit) in 2005 en de wereldtitels ploegentijdrijden met Quick.Step (in 2012 en 2013) bij en je komt in totaal aan 49 zeges.

73

Het huidige gewicht van de Fransman.

87

…verschillende ploegmaats (39 Fransen, 3 Australiërs, 14 Belgen, 2 Esten, 4 Italianen, 3 Colombianen, 2 Britten, 1 Spanjaard, 4 Nederlanders, 4 Duitsers, 2 Slovaken, 1 Pool, 1 Amerikaan, 5 Zwitsers, 1 Oostenrijker, 1 Canadees) tijdens die achttien Touren.

369

Aantal gereden etappes in de Tour.

1516

Het aantal dagen dat hij gestart is in een professionele UCI-wedstrijd .

1547 uur 28 minuten 13 seconden

Het aantal uren, minuten en seconden dat hij in die achttien Ronden van Frankrijk op de fiets zat. Het equivalent van meer dan 17 voetbalmatchen, zonder blessuretijd en/of verlengingen.

61520

Het aantal kilometers dat Chavanel in de voorbije achttien jaar in de Tour heeft afgelegd. Dat is meer dan anderhalve keer de omtrek van de aarde.