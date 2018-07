Het debacle van de Duitse topsprinters of waarom vandaag alle hoop op de schouders van John Degenkolb rust DMM

20 juli 2018

11u57 0 Tour De France Drie jaar geleden zwaaiden de Duitsers nog de plak in Valence. Vandaag liggen Marcel Kittel en André Greipel uit de Tour. Enkel John Degenkolb wist voor succes te zorgen. Ziehier hoe het rijk van de Duitse topsprinters in de Tour stilaan uit lijkt te zijn.

Na drie dagen in de Alpen mogen de sprinters vandaag weer hun geweer laden. Alleen is de vraag hoeveel er daar nog écht van over schieten, want de Alpen hebben er stevig ingehakt bij de snelle mannen in de Tour. Woensdag trokken Marcel Kittel en Mark Cavendish huiswaarts. Gisteren vielen op weg naar Alpe d'Huez dan weer 9 opgaves te noteren. Rigoberto Uran kwam niet meer aan de start, Dmitry Gruzdev en Rein Taaramae arriveerden buiten tijd op de Alp en onderweg gaven Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, André Greipel, Marcel Sieberg, Rick Zabel en Tony Gallopin er de brui aan.

Daarbij dus flink wat Duitsers en dat is opvallend. Drie jaar geleden zwaaiden Greipel en co nog de plak in Valence, de stad waar vandaag wordt aangekomen. De 'Gorilla' eindigde in de 15de rit van de Tour in 2015 als eerste in de Franse Drôme-streek. Degenkolb als tweede. Duitsland boven dus en dat is de voorbije jaren haast altijd zo geweest in de massasprints van de Ronde van Frankrijk. Ga maar eens na, Mark Cavendish uitgezonderd, zijn vooral de Duitsers het meest succesvol in de recente Tourgeschiedenis. Marcel Kittel won in totaal 14 ritten, Andre Greipel 11. Vandaag prijkt achter beide namen een 0.

Kittel: Onenigheid binnen de ploeg

Vooral voor Marcel Kittel moet dat een bittere pil om slikken zijn. De sprinter van Katusha-Alpecin verdween woensdag al uit de Tour en ziet het in zijn eerste jaar voor de Duits-Russische formatie maar niet goed komen. Na het vertrek bij Patrick Lefevere kon Kittel dit jaar nog geen enkele keer winnen. Uitzonderlijk voor een sprinter met zo'n palmares. Zelfs de geteisterde Mark Cavendish wist het dit jaar klaar te spelen om toch één keer te winnen, iets wat van Kittel anno 2018 niet kan worden gezegd.

Eerst en vooral lijkt het binnen de ploeg zelf niet goed te zitten. Ploegleider Konyshev viel zijn sprinter openlijk in de pers aan door te stellen dat Kittel egoïstisch is. De 30-jarige Duitser gaf op zijn beurt te kennen dat er weinig of geen vertrouwen is in de lead-out van Rick Zabel. Feit is dat het al een heel jaar niet loopt voor Kittel en dat er maar geen oplossing voorhanden is. Zo blijft de man met vijf ritzeges in de Tour van vorig jaar achter met een blanco erelijst in 2018. Een derde, vijfde en negende plaats waren het hoogst haalbare in deze Ronde van Frankrijk. "Wie schade", om het op zijn Duits te zeggen.

Greipel: Niet aan de wagen hangen

Daarboven komt dus ook nog eens de opgave van André Greipel voor de Duitsers. Al is de Tour resultaatgewijs en gevoelsmatig wel een positiever verhaal voor de 'Gorilla', althans in vergelijking met Kittel. Greipel was er in de vierde rit naar Sarzeau écht wel dichtbij met een verschroeiende aanzet. De elfvoudige ritwinnaar liet vier keer top tien noteren, maar moet zich gezien zijn leeftijd (36) stilaan neerleggen bij het jongere sprintgeweld. Dat Greipel geen drie ritten in de Tour meer wint zoals in 2015 moeten wellicht daarin worden gezocht.

Hoe dan ook is de Duitser er straks in Valence niet meer bij. Jammer voor de man die er drie jaar geleden nog onweerstaarbaar won. De 'Gorilla'gaf wel ruiterlijk toe dat de rit naar Alpe d'Huez voor een sprinter van zijn gabarit te zwaar is. "Ik kan me niet met de opbouw van het parcours moeien, maar voor mij persoonlijk waren de laatste drie dagen te zwaar."

"Daarnaast heb ik er als renner niet alles voor over om in de Tour te blijven. Ik wil geen namen noemen, maar als ik het niet op eigen kracht kan (Greipel bedoelt dat een pak anderen gebruik maakten van de volgwagen, red.), stap ik liever in de bezemwagen."

Mr. André Greipel “Others might choose to hold on to the team car, but if I can’t arrive at the finish on my own, I rather go home. I’m not sad; I’m a realist and a fair sportsman.” Michael Rasmussen(@ MRasmussen1974) link

Degenkolb: wel succes

Blijft met John Degenkolb dus nog één grote naam voor de Duitsers in de sprint aan boord. 'Dege' snelde in 2015 naar de derde plaats in Valence en heeft met een gedecimeerd sprintersveld vandaag wel degelijk kans. De renner van Trek-Segafredo lijkt enkel te moeten afrekenen met andere machtsprinters als Sagan, Démare en Kristoff. Bovendien wil het voor Degenkolb nét op tijd weer lukken. De voormalige politie-agent won afgelopen zondag in Roubaix en kon daardoor een donkere periode in zijn carrière afsluiten.

Heel waarschijnlijk hadden we zonder de zege van 'John Beton' hier geschreven dat het helemaal over was voor de Duitse sprinters in deze Tour. Na een aanrijding op trainingskamp begin 2016 kwam het ook geruime tijd niet meer goed met Degenkolb. Voor zijn ongeval behaalde hij 11 ritzeges in de Giro en de Vuelta, sindsdien bleef de teller op 0 staan.

Tot de verlossing er dus kwam net naast de piste van Roubaix. Degenkolb schudde er in een spurt met Van Avermaet en Lampert het juk met succes van zich af. Bovendien sprintte hij in de eerste Tourweek zes keer naar een plaats bij de eerste tien. Een flink verschil met zijn bovenstaande landgenoten. Alle hoop dus op 'Dege' om in Valence de Duitse sprinthegemonie van de laatste jaren een beetje te bewaren. En lukt het niet, dan is er misschien nog Nikias Arndt.

Herren, schaffen Sie das?