Het beste uit de podcasts van Armstrong: "Van Avermaet stuurt mij een bericht, dat is toch te gek" Marc Ghyselinck

24 juli 2018

11u26 1 Tour De France Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert zijn trouwe luisteraars. Mark Cavendish heeft ook al gebeld. Het halve peloton wil weten wat Lance Armstrong (46) over de Tour te zeggen heeft. Elke dag, live uit Aspen in Colorado, in zijn podcast 'The Move'. Een bloemlezing.

10 juli - 4de rit La Baule - Sarzeau : "Domme Brailsford"

"Brailsford (teammanager van Sky) wordt alsmaar dommer. Vijf dagen voor de start van de Tour spreekt de UCI Chris Froome vrij. Als ik Brailsford was, denk ik: het is vroeg kerst dit jaar, ik houd mijn mond. Maar Brailsford zegt: '(UCI-voorzitter) Lappartient heeft de mentaliteit van een lokale Franse burgemeester.' Dave Brailsford: blijf in de bus, wens je renners veel geluk en ga uit de weg."

11 juli - 5de rit Lorient - Quimper : "Over mijn lijk"

"Chris Froome verliest vijf seconden. En kijk wie voor de bonus heeft gesprint: Geraint Thomas. Wie is de baas? Als ik vier keer de Tour heb gewonnen - wacht even, dat heb ik gedaan - en ik probeer de vijfde keer te winnen en mijn team zegt: we hebben co-leaders, dan zeg ik neen. Over mijn lijk. No way."

13 juli - 7de rit Fougères - Chartres : "Vingertje voor mij"

"Ik heb gezegd dat Groenewegen geen sprint zou winnen. Hij heeft het toch gedaan. Toen hij zijn vingertje naar zijn mond bracht, dacht ik: dit is voor mij. Okay, ik houd mijn mond."

"We krijgen veel vragen over Mark Cavendish. Cavendish is een van de grootste sprinters ooit. Ik denk dat zijn tijd voorbij is. Ik hou van Cavendish. Maar hij heeft niet meer het hoofd en de mentaliteit om te winnen. Hij heeft geaarzeld, hij is tiende. Daarom zeg ik: zijn goede dagen liggen achter hem. Zeven jaar geleden was hij door een muur gereden."

15 juli - 9de rit Arras - Roubaix : "Greg doet Lance'je"

"Greg Van Avermaet is door de struiken gereden. Hij heeft een Lance'je gedaan." (Armstrong verwijst naar de crash van Joseba Beloki in de afdaling van de Col de Manse, in de Tour van 2003. Armstrong moest zijn fiets door de weide sturen om niet op Beloki in te rijden.)

Er zijn beelden opgedoken van Toms Skuijns, wiens wiel doordraait wanneer hij zijn fiets na een val weer oppakt. Armstrong: "Ze zeiden dat ik een motor in de fiets had. Dat was een hoop bullshit. Er was veel gaande. Maar niet een motor in mijn fiets."

17 juli - 10de rit Annecy - Le Grand-Bornand : "Voetballen vóór WK"

George Hincapie heeft Armstrong vervoegd in Aspen. Hincapie vertelt over Greg Van Avermaet, zijn ex-ploegmaat bij BMC.

"Greg Van Avermaet logeerde in mijn huis voor het WK in Richmond. Drie dagen voor het WK, waar hij favoriet is, kom ik thuis. Niemand in huis. Ik ga in de tuin en daar speelt Greg voetbal met mijn zoon. Ik zeg: 'Greg wat ben je aan het doen? Over drie dagen is er het WK.' Zo'n kerel is Van Avermaet."

18 juli - 11de rit Albertville - La Rosière : "Renner van de dag"

"Greg Van Avermaet, in de gele trui, chillend op de massagetafel, luistert naar The Move en stuurt mij een bericht: 'Bedankt om van mij de renner van de dag te maken.' Dit is toch te gek."

19 juli - 12de rit Bourg St-Maurice - Alpe d'Huez : "Geen helmen dragen"

"Doe die helmen af op Alpe d'Huez. Het is heet. En de renners klimmen met minder dan vijftien kilometer per uur naar boven. Als je de New York City Marathon wilt winnen, moet je achttien per uur lopen. Dragen die kerels een helm? Had Marco Pantani elke beklimming die we van hem hebben gezien een helm en een bril gedragen, dan was hij nooit een legende geworden."

22 juli - 15de rit Millau - Carcassonne : "Sky wisselt"

"Sky heeft de fiets van Thomas op het dak van de auto gezet; op de plek waar die van Froome stond. Ze hebben het geweer van schouder gewisseld. Mijn fiets stond op plaats A1 bovenop de auto. Waar dat was? Dat weet ik niet. Gewoon: A1, bro."