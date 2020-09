Herbekijk hoe Van Aert derde werd in een Alpenrit en Kwiatkowski de Tour van INEOS Grenadiers opsmukte Redactie

Na de opgave van kopman Egan Bernal leek het voor INEOS Grenadiers een magere Ronde van Frankrijk te worden, maar de Britse formatie toonde zijn weerbaarheid. Richard Carapaz greep twee etappes na elkaar naast de hoofdprijs, maar bij de derde poging was het prijs. Tenminste voor ploegmaat Michal Kwiatkowski. Het duo bleef samen over na een lange vlucht en reed samen over de finish. In de achtergrond toonde een sterke Wout van Aert nog maar eens zijn veelzijdigheid door naar de derde plaats te sprinten. En dat in een Alpenrit. Bekijk in bovenstaande video nog eens de hoogtepunten van de 18de etappe.

