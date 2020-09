Herbekijk hier hoe Søren Kragh Andersen de kroon op het werk van Sunweb zette Redactie

12 september 2020

20u00 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na Marc Hirschi op donderdag in Sarran heeft Sunweb twee dagen later alweer een nieuwe ritzege in de Ronde van Frankrijk geboekt. Tiesj Benoot en het Zwitserse toptalent rolden de rode loper uit voor Søren Kragh Andersen. De Deense hardrijder plaatste zijn aanval op het goede moment en bleef uit de greep van de overgebleven sprinters. In de strijd om de groene trui zetten Peter Sagan en BORA-hansgrohe Sam Bennett andermaal zwaar onder druk. De Slovaak maakte enkele punten goed, maar er ligt nog een pak werk op de plank als Sagan een achtste groene trui mee naar huis wil nemen.

Lees ook:

Kragh Andersen rondt aanvalswerk Team Sunweb af na zinderende finale in Lyon

Onze chef wielrennen ziet dat de strijd voor groen op psychologische oorlogvoering begint te lijken: “Je kunt nu al raden wie het sterkste hoofd heeft” (+)