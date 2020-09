Herbekijk hier hoe Roglic en Pogacar in loodzware bergrit een tik uitdeelden aan Bernal Redactie

11 september 2020

19u37 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Sloveen Primoz Roglic zit na de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk steviger in de gele trui. Tijdens een zware rit doorheen het Centraal Massief kon enkel Tadej Pogacar gelijke tred houden met zijn landgenoot. Egan Bernal was de grote verliezer. De titelverdediger verloor 38 seconden op het Sloveense duo. De ritzege was dan weer een prooi voor de Colombiaanse vluchter Daniel Felipe Martínez. Die laatste rekende na een spannende finale af met Bora-ploegmakkers Lennard Kämna en Maximilian Schachmann. Hierboven een samenvatting van de etappe.

Lees ook: Bernal verliest 38 seconden op gele trui Roglič, Martínez wint etappe na heerlijke finale