Herbekijk hier de klim van Greg Van Avermaet naar derde plaats op Mont Aigoual Redactie

03 september 2020

19u56 0

De zesde rit van deze Tour zit erop. Lutsenko pakte op de Mont Aigoual de zege na een sterke solo, Greg Van Avermaet kwam knap als derde over de meet. De grote kanonnen in het peloton namen vandaag geen risico’s. In bovenstaande video kunt u de derde plaats van Van Avermaet nog eens herbeleven!

