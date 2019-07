Heel het land maakt zich op voor de Tour: “We willen de aandacht trekken van de heli” mvw

Overmorgen wordt in Brussel het startschot gegeven voor de Ronde van Frankrijk. Overal in het land wordt versiering aangebracht. In Lennik, Vlaams-Brabant, wordt een grote rode fiets in gereedheid gebracht. “Merckx won zijn eerste Tour op een rode fiets”, zegt maker Dirk Muyldermans. “Het is de bedoeling dat we hiermee de aandacht trekken van de helikopter die in de lucht hangt.”