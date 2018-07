Hattrick voor Sagan in Tour, Van Avermaet sprint naar vijfde plek XC

20 juli 2018

17u30 5 Tour De France Peter Sagan heeft voor de derde keer victorie gekraaid in deze Tour. De Slovaakse wereldkampioen rekende in de massasprint af met Alexander Kristoff en Arnaud Démare. Greg Van Avermaet was de eerste Belg met een vijfde stek. Geraint Thomas kende een zorgeloze dag en behoudt zijn gele leiderstrui.

De klassementsmannen konden na het lastige drieluik in de Alpen even op adem komen. De dertiende etappe voerde het peloton van Bourg d'Oisans naar Valence: een relatief vlakke tocht van 169,5 kilometer. Doordat er veel topsprinters reeds naar huis zijn, was er vooraf een kans dat de vroege vlucht het tot het eind ging uitzingen.

Een lange strijd dus voor mee in de juiste ontsnapping te zitten? Neen. Thomas De Gendt trok al snel in het offensief en kreeg Tom Scully met zich mee. Nadien maakten Dimitri Claeys en Michael Schär met succes de sprong naar voren. Vier leiders dus, terwijl in de achtergrond de troepen van FDJ, UAE Team Emirates en Bora-Hansgrohe het tempo verzorgden.

De sprintersploegen hebben hun lesje geleerd. Als De Gendt in de aanval trekt, mag de kopgroep amper speelruimte krijgen. En zo gebeurde. De maximale bonus van de leiders bedroeg nog geen drie minuten. De Gendt had het al vroeg in de mot: een nieuwe zege - of 'een De Gendt'je' - zat er vandaag niet in voor de ontsnappingskoning.

In de slotkilometer probeerde Philippe Gilbert met een stevige versnelling een massasprint te ontlopen, maar onze landgenoot lukte niet in zijn opzet. Uiteindelijk nam Peter Sagan de maat van Alexander Kristoff en Arnaud Démare. De Slovaak heeft zo zijn hattrick beet in deze Tour. Greg Van Avermaet werd vijfde, Geraint Thomas blijft leider.