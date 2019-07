Hattrick voor Caleb Ewan in Parijs, Egan Bernal wint Ronde van Frankrijk JH/XC

28 juli 2019

21u19 20 Tour de France Caleb Ewan heeft in een massaspurt de slotrit van de Tour gewonnen. Zijn derde ritzege al in deze editie. Op de Champs-Elysées was de renner van Lotto-Soudal sneller dan Dylan Groenewegen. Egan Bernal is eerste Colombiaan ooit die de Ronde van Frankrijk wint.

Van Rambouillet moest er een vijftigtal kilometer afgelegd worden tot Parijs, waar op de Champs-Elysées traditioneel negen plaatselijke rondes afgelegd werden. De start was amper gegeven en we kregen nog een ander beeld dat ieder jaar voorkomt: de ploeg van de geletruidrager aan de champagne. Dat was niet het enige traditionele beeld dat we te zien kregen: Julian Alaphilippe nam de traditionele schijnaanval bij de start voor zijn rekening en de ploeg van de winnaar ging in een rijtje voor een foto. Gelukkig was er Peter Sagan die de show verzorgde met een photo bomb.

Met Team Ineos op kop trok het peloton onder een zakkende avondzon de Parijse straten in, klaar voor acht rondes langs de Champs-Elysées. Daar probeerde een kwartet de aangekondigde massaspurt te ontlopen. De namen: Nils Politt, Omar Fraile, Tom Scully en Jan Tratnik. De vier sprokkelden een voorsprong van een halve minuut bijeen, maar het was al snel duidelijk dat hun poging tevergeefs was. De sprintersploegen hielden de touwtjes strak in handen.

Op iets meer dan tien kilometer van het einde zat de vlucht van het kwartet er op. Tenzij een late ontsnapping gingen de sprinters het onder mekaar weer uitmaken in Parijs. En zo’n late poging kwam er ook op zes kilometer van de eindstreep, van niemand minder dan de olympische kampioen: Greg Van Avermaet. Maar meteen kwam de ontnuchtering: een kilometer later keek de renner van CCC om en zag hij Tiesj Benoot met de Lotto-trein in het wiel zitten.

Opnieuw sprinten dus: het was Deceuninck-Quick.Step die in de finale Elia Viviani in een zetel naar de laatste bocht bracht. Maar de Italiaan kwam er niet uit, het was zijn lead-out Maximilian Richeze die uiteindelijk de sprint voor zijn rekening moest nemen. Lang leek Edvald Boassen Hagen op weg naar een verrassende zege, de Noor zette van ver aan, maar viel stil in de laatste 150 meter. Uit een duivel uit een doosje kwam Caleb Ewan eruit, de Australiër behaalde zijn derde ritzege. Dylan Groenewegen werd tweede.

De eindzege van Egan Bernal kwam logischerwijs niet meer in gevaar, zo wint hij als eerste Colombiaan ooit de Ronde van Frankrijk. Geraint Thomas en Steven Kruijswijk verdeelden de andere podiumplaatsen. Wat de andere klassementen betreft: Peter Sagan wint voor de zevende keer de groene trui en verbreekt daarmee het record van Erik Zabel. Romain Bardet wint het bergklassement, zonder op één berg als eerste boven te komen. Egan Bernal wint met zijn 22 lentes ook het jongerenklassement en het ploegenklassement was ruimschoots voor Movistar, dat drie renners in de top 10 afleverde. De Prijs van de Superstrijdlust was voor de Franse chouchou , Julian Alaphilippe.

Poll Wat was het strafste moment van deze Tour? Tourstart in Brussel ter ere van Eddy Merckx

Dylan Teuns wint op La Planche des Belles Filles

Thomas De Gendt slaagt in ongelofelijke ontsnapping in Saint-Etienne

Wout van Aert klopt Elia Viviani en Caleb Ewan in groepsspurt

Stig Broeckx bezoekt de Tour

Julian Alaphilippe rijdt 13 dagen in de gele trui

Thibaut Pinot moet in tranen de Tour verlaten

Tim Wellens rijdt 15 dagen in de bolletjestrui

Egan Bernal wint als eerste Colombiaan ooit de Ronde van Frankrijk

De laatste twee Alpenritten worden ingekort door extreme weersomstandigheden Tourstart in Brussel ter ere van Eddy Merckx 3%

Dylan Teuns wint op La Planche des Belles Filles 3%

Thomas De Gendt slaagt in ongelofelijke ontsnapping in Saint-Etienne 31%

Wout van Aert klopt Elia Viviani en Caleb Ewan in groepsspurt 27%

Stig Broeckx bezoekt de Tour 5%

Julian Alaphilippe rijdt 13 dagen in de gele trui 16%

Thibaut Pinot moet in tranen de Tour verlaten 1%

Tim Wellens rijdt 15 dagen in de bolletjestrui 2%

Egan Bernal wint als eerste Colombiaan ooit de Ronde van Frankrijk 5%

De laatste twee Alpenritten worden ingekort door extreme weersomstandigheden 7%