Haarscherpe beelden: Sunweb toont in knappe montage hoe Dumoulin de laatste Tour-week beleefde MDB

30 juli 2018

21u07

Bron: YouTube 1

Tom Dumoulin is sinds gisteren de hoogst gerangschikte Nederlander in de Tour de France sinds Steven Rooks in 1988. De laatste week van La Grande Boucle was er dan ook een met pieken en dalen voor de Nederlander. Bij wijze van terugblik plaatste zijn wielerformatie Sunweb vandaag een montage met haarscherpe beelden op hun YouTube-kanaal. Daarop is te zien hoe de Nederlandse ronderenner woedend was nadat Primoz Roglic van hem wegreed "in het zog van de motor", hoe zijn wereldkampioenentrui net op tijd aankwam voor de tijdrit en hoe hij die race tegen de klok ook won. Het leverde bovenstaande schitterende beelden op.