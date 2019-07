Groenewegen wil gele trui: “Ik voel me nog iets sterker dan vorig jaar” XC

03 juli 2019

18u16

Bron: Belga 0 Wielrennen Dylan Groenewegen heeft al drie ritzeges op zak in de Tour de France. Vorig jaar pakte hij naast de overwinning en het geel in de openingsrit. De ambitie is dezelfde als vorig jaar. "Ik mik voluit op een ritoverwinning zaterdag", zegt hij. "De gele trui is dan een mooie bonus. Ik voel geen extra stress, de druk is niet anders dan de voorbije jaren. Ik wil gewoon winnen, dat is altijd mijn uitgangspunt in de sprint."

Groenwegen zegt de dingen altijd rechttoe rechtaan, dat was op het persmoment van Jumbo-Visma in Ossendrecht niet anders. "Ik ga voluit voor de ritzege zaterdag. Ik weet wat ik kan. Ik heb dit jaar al heel wat overwinningen op zak (10), er was onlangs een goede generale repetitie in de ZLM Tour (met twee ritzeges) en ik voel me goed, nog iets sterker zelfs dan vorig jaar."

Marcel Kittel, Mark Cavendish, Fernando Gaviria en Arnaud Démare rijden de Tour niet en André Greipel kan al een tijdje niet meer winnen. Met Groenewegen is een nieuwe generatie opgestaan. “In de sprint hoef ik niemand te vrezen", stelt hij. "Natuurlijk zijn Elia Viviani en Caleb Ewan ook snel. En dan is er ook nog Peter Sagan. Met die drie namen houd ik het meeste rekening, maar ik heb al van hen gewonnen. Ik moet gewoon zaterdag uitgaan van mijn eigen kracht. Intussen heb ik ook al wat meer ervaring in de Tour en dat scheelt toch een slok op de borrel. Ik vertrouw ook op mijn sprinttrein, die goed gerodeerd is. We vormen een sterk team. Als ik zaterdag win, pak ik ook de gele trui. Dat zou heel mooi zijn, maar ik ben er niet mee bezig dat het al zo lang geleden is dat een Nederlander die trui mocht dragen."

Aan het groen denkt hij momenteel niet. "We zien wel hoe deze Tour loopt. Eerst denk ik aan een ritzege, daarna zien we wel."

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!

Zelf deelnemen aan de Tour? Ook dat kan! Waag je kans in onze Gouden Tour en maak kans op talloze prijzen.