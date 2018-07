Groenewegen steekt Gaviria en Sagan de loef af en knalt naar Tour-zege, Van Avermaet iets steviger in het geel DMM en GVS

13 juli 2018

18u10

Bron: Eigen berichtgeving 5 Tour De France Dylan Groenewegen heeft victorie gekraaid in de zevende rit van de Ronde van Frankrijk. De Nederlandse sprintbom van Lotto NL-Jumbo toonde zich na een ellenlange etappe in een massaspurt de snelste. Fernando Gaviria (Quick.Step Floors) en groene trui Peter Sagan (BORA-hansgrohe) strandden op de dichtste ereplaatsen. Voor Greg Van Avermaet (BMC) werd het een halve snipperdag, hij start morgen voor de vijfde dag op rij in de gele leiderstrui.

Een licht glooiende onderneming van 231 kilometer tussen Fougères en Chartres. Die klus kregen de 170 overgebleven renners vandaag op hun bord. In tegenstelling tot eerdere etappes in deze Tour kwam de vroege vlucht niet na enkele duizenden meters tot stand. Wanty-Groupe Gobert stak meermaals het vuur aan de lont en ook een veelbelovend groepje met vijf Belgen werd snel weer bij de lurven gegrepen. Na goed 40 kilometer koers was het dan toch prijs: een tweede poging van Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) kreeg groen licht van het peloton. Een éénmansmissie, dus. “Wij willen altijd animeren”, riep Wanty-ploegleider Hilaire Van der Schueren vanuit de volgwagen.

Waaiers

In een mum van tijd reed de 31-jarige Fransman een voorgift van zes minuten bij elkaar. Toen hij daar nog eens mondjesmaat twee minuten aan toevoegde, werden de sprintersploegen geprikkeld om zich stilaan in de debatten te mengen. Quick.Step (voor Gaviria), Lotto-Soudal (voor Greipel) en LottoNL-Jumbo (voor Groenewegen) sloegen de handen in elkaar, traag maar zeker pitsten de kornuiten van de snelle mannen seconde na seconde van de voorsprong af.

Toen de Côte de Buisson de Perseigne opdoemde – niet meer dan een knikje van 4,2 procent maar meer dan welkom in deze langdradige tocht – was het Trek en AG2R die voor de definitieve doodsteek zorgde. Met nog 90 kilometer voor de boeg trok Oliver Naesen met enkele collega’s immers alles op een lint, onder meer Groenewegen, Cavendish en winnaar van gisteren Daniel Martin lieten zich in de waaiervorming ringeloren. Ze vonden snel weer de aansluiting nadat het tempo stokte, maar voor Offredo was het liedje door de versnelling wel uit.

Van Avermaet pakt boniseconden, Groenewegen triomfeert

Het sein voor een andere Fransman om zich in de kijker te rijden. Ook Laurent Pichon (Team Fortuneo-Samsic) koos voor de soloslim en kreeg een vrijgeleide van de grote meute. Vlak voor de spurt om bonificatieseconden zat ook zijn dapper uitstapje van zo’n vijftig kilometer erop. Die extra drie seconden werden trouwens weggesnoept door Greg Van Avermaet, die zo zonder weinig inspanning zijn voorsprong in het algemene klassement naar zes seconden optrok. Slim.

En dan restte natuurlijk nog één vraag: wie zette de massasprint naar zijn hand? Het treintje van Quick.Step kwam laat, Sagan zat in het wiel van Gaviria. Maar niet de twee tenoren met twee zeges in deze Tour op zak, wél Dylan Groenewegen bleek duidelijk de sterkste. Met sprekend gemak liet hij op de licht hellende aankomst de Colombiaan en de Slovaakse wereldkampioen achter zich. Arnaud Démare en Christophe Laporte vervolledigden de top vijf. Groenewegen gaf het aan - "ik word steeds beter, dit is mijn kans", en voegde dus daad bij woord.

Morgen mogen de sprinters zich tussen Dreux en Amiens wellicht weer uitleven, een dag later volgt de befaamde Roubaix-rit.