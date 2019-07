Groenewegen slaakt zucht van verlichting: “Maanden naar Tour toegeleefd” MCA/TLB

12 juli 2019

Dylan Groenewegen zorgde in Chalon-sur-Saône opnieuw voor gejuich bij Jumbo-Visma. De Nederlandse sprinter troefde de andere snelle mannen af in de zevende etappe van deze Ronde van Frankrijk en is nu écht wel vertrokken, na zijn vervelende val in de openingsetappe. “Na die crash dacht ik: ‘Het zal toch niet waar zijn’”, aldus Groenewegen voor de microfoon van VTM Nieuws. “We hebben met de ploeg maanden toegeleefd en uitgekeken naar de Tour. Dan wil je bewijzen dat je hard gewerkt hebt en gelukkig lukt me dat vandaag. Ik ben heel gelukkig met deze overwinning.” De volledige reactie van Groenewegen kunt u hierboven bekijken.