Groenewegen belt zijn vriendin… en wint weer Bart Audoore in Frankrijk

14 juli 2018

18u45 0 Tour De France Twee Tourritten winnen op rij: enkel Jan Raas en Joop Zoetemelk deden het hem in Nederland voor. De nieuwe sprintzege van Dylan Groenewegen (25) was er een voor de geschiedenisboeken. En voor zijn vriendin.

Nine Storms heet ze. Ze is 20 jaar en woont samen met Dylan Groenewegen in Abcoude, een klein dorpje net buiten Amsterdam. Gisteravond kreeg ze telefoon van haar vriend, vanuit zijn hotel in Dreux. Die zei haar dat ze best naar Frankrijk kon komen. Groenewegen: “Als ze me wilden zien winnen, kon ze beter naar Amiens komen, zei ik haar. En dus is ze zaterdagochtend in de auto gesprongen met mijn vader. Mijn moeder kon er niet bij zijn, die moest werken.”

En zo bolden Gerrie en Nine 400 kilometer naar Amiens. Vader en schoondochter kregen waar voor hun geld. Hun Dylan pakte voor hun ogen zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Tour. Hij haalde het overtuigend voor Greipel en Gaviria (die later gedeklasseerd werden) en Sagan. Straf. Was de sprinter van LottoNL-Jumbo zo zelfzeker dat hij zijn vriendin en vader zomaar een tocht van vier uur liet maken? “Ze waren sowieso van plan om te komen kijken”, lachte Groenewegen. “Maar dan konden ze het net zo goed meteen doen. Die zege op vrijdag gaf me veel vertrouwen. Ik geloofde echt dat ik dit kon herhalen.”

Groenewegen deed het weer met overtuiging. Net als een dag eerder leek de voorbereiding niet perfect te lopen — vrijdag raakte hij zijn ploegmaats kwijt op twee kilometer van de streep, vandaag moest hij het doen zonder lead-out Timo Roosen die werd opgehouden bij een val — maar de sprinter zelf vond het allemaal prima. “De ploeg deed uitstekend werk. Ze zetten me in goede positie af in het wiel van Greipel. Dat was de juiste keuze. Ik zag dat Sagan te vroeg aanging, even later ben ik zelf vertrokken.”

Groenewegen denderde over iedereen heen en evenaarde zo Joop Zoetemelk (dubbele ritwinst in 1976) en Jan Raas (dubbele ritwinst in 1978). Een derde rit op rij zal er niet komen, de kassei-etappe van zondag is te zwaar voor hem, maar in week twee en drie van de Tour kan Groenewegen nog scoren. “Ik focus me enkel op ritoverwinningen”, zei hij. “De groene trui is geen optie. Sagan is te sterk. Misschien volgend jaar.”