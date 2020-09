Groene trui Bennett wint koninklijke sprint op de Champs-Élysées, Pogacar eindwinnaar XC

20 september 2020

19u08 50 Tour de France Sam Bennett heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. De eindwinnaar van de groene trui rekende in de afsluitende sprint op de Champs-Élysées af met Mads Pedersen en Peter Sagan. Tadej Pogacar kende een zorgeloze dag en stak de eindzege op zak.

Herkenbare taferelen in de allerlaatste rit van de Ronde van Frankrijk. Het peloton trok met een slakkengangetje richting Parijs, eindwinnaar Tadej Pogacar werd in de bloemetjes gezet. Ook Primoz Roglic kwam zijn Sloveense landgenoot feliciteren. De twee gaven elkaar een schouderklopje. Mooi beeld.

Het tempo ging op het plaatselijke circuit in Parijs serieus de hoogte in. Een bedrijvige Greg Van Avermaet knalde weg uit het peloton. Maximilian Schachmann, Connor Swift en Pierre-Luc Périchon sprongen op het wiel van de olympische kampioen.

Veel speelruimte kreeg het viertal niet. Van Avermaet en co reden een maximale voorsprong van 24 seconden bij elkaar. Het peloton greep, vooral dankzij het werk van Deceuninck-Quick.Step, Lotto-Soudal, Team Sunweb en Jumbo-Visma, het kwartet op vier kilometer van de streep bij de lurven.

Een koninklijke massasprint op de Champs-Élysées was onvermijdelijk. En daarin toonde Sam Bennett zich de snelste. De Ier van Deceuninck-Quick.Step, die de groene trui in de wacht sleepte, vloerde wereldkampioen Mads Pedersen en Peter Sagan. Wout van Aert werd zesde. En Tadej Pogacar? De eindwinnaar van deze Tour de France bolde al juichend over de streep.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.