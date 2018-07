Greg Van Avermaet treurt niet na verlies gele trui: "Hier bots ik op mijn limieten" Redactie

18 juli 2018

19u44

Bron: Belga 0 Tour De France Greg Van Avermaet is zijn gele trui kwijt. Hij finishte op een 71ste plek, op 22:23 van winnaar en nieuwe gele trui Geraint Thomas die net op het podium de handen omhoog mocht steken met dat geel toen Van Avermaet over de finish kwam. "Het is mooi geweest", aldus de Waaslander, "al zal het wel wennen zijn morgen om weer in mijn gewone tenue te koersen."

"Ik wist vooraf dat het lastig zou worden en dat bleek ook meteen", deed hij zijn verhaal aan de finishlijn. "Het was misschien slechts 108 km, maar het waren wel zeer lastige kilometers. Voortdurend op en neer, nooit tijd om te recupereren. Ik sprong niet mee in het begin met de vluchters, maar ik had dat misschien beter wel gedaan, dan was het misschien gemakkelijker geweest. Nu goed, op zich maakt het op het einde van het verhaal niet veel uit. Deze etappe was echt niet te onderschatten, lastig, heel lastig. Ik ben echt blij dat het nu voorbij is, dat ik aan de finish ben", zuchtte hij.

"Voor mij was dit persoonlijk de lastigste rit van deze Tour", gaf hij toe, "ik voelde ook de inspanning van gisteren en ik heb ook niet aangedrongen, maar zelfs zonder aan te dringen, was het lastig genoeg om deze rit te rijden. Dit was echt iets voor klimmers en ik ben geen klimmer. Ik kan zo'n inspanning van gisteren een keer doen, maar geen twee dagen op rij. Ik verlies nu het geel, maar ik ben heel trots dat ik die trui zo lang mocht dragen. Ik heb gewoon niet die klimmersbenen om hier mee te doen. Hier bots ik op mijn limieten."

Geen illusie

Van Avermaet kwam over de finish op het moment dat de podiumceremonie plaatsvond voor de nieuwe gele trui Geraint Thomas. Wat gaat er dan door zijn hoofd. "Dat ik mijn trui kwijt ben zeker", was het laconieke antwoord. "Het is logisch. Ik ben gisteren echt diep gegaan om die trui nog een dagje langer te mogen dragen en ik had me echt geen illusie gemaakt dat het vandaag nog zou lukken. Ik had mogen doen wat ik wil, het zou me niet gelukt zijn, met de beste wil van de wereld niet, om vandaag weer op dat podium te staan. Het is mooi geweest, ik ben tevreden en trots op mijn prestaties."

"Morgen volgt nog een zware rit naar l'Alpe d'Huez en ik hoop die goed door te komen, met hopelijk iets betere benen dan vandaag en dan daarna te herstellen. Ja, ik zal zeker de inspanning van gisteren nog voelen in de rit van morgen. Als ik mijn waarden bekijk van gisteren, wel dan was gisteren een heel zware dag en dan weet je je dat je twee dagen nodig zal hebben om te herstellen."

Koesteren

"Het zal raar zijn om morgen die trui niet meer te dragen", gaf hij nog mee, "morgen is alles terug het oude, terug normaal en draag ik weer mijn gewone tenue. Ik heb een paar fantastische dagen mogen beleven, één van de mooiste momenten in mijn carrière en dat zal ik zeker koesteren."

Stelt hij zich al nieuwe doelen? "Het zal er een beetje van afhangen hoe snel de benen herstellen", eindigde hij, "als ik me terug goed voel, dan zal ik wel opnieuw gemotiveerd zijn voor de ritten die me liggen. Ik hoop nog op een kans en dat ik echt dicht kan eindigen. Dan zou mijn Tour helemaal geslaagd zijn."