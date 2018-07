Greg Van Avermaet begint aan zesde Tour: "Porte helpen en soms mijn eigen kans gaan" LPB

05 juli 2018

10u56

Bron: Belga 0 Tour De France Greg Van Avermaet won in 2015 en 2016 een rit in de Tour de France. Vorig jaar was hij er een paar keer dichtbij, maar greep hij naast de zege. Ook dit jaar hoopt de olympische kampioen opnieuw te scoren en wil hij voorts Richie Porte aan een plek op het podium helpen.

Van Avermaet begint na deelnames in 2009, 2014, 2015, 2016 en 2017 aan zijn zesde Tour de France. Al twee keer was hij succesvol, in 2016 mocht hij ook drie dagen de gele trui dragen. Vorig jaar moest hij na een schitterend voorjaar vrede nemen met een tweede plaats in Rodez, na winnaar Michael Matthews, en twee vierde plaatsen. Dit seizoen boekte hij een overwinning in de Ronde van Oman, behaalde hij een rist ereplaatsen in de Vlaamse klassiekers en pakte hij de eindzege in de Ronde van Yorkshire. Een zege in de Tour zou zijn seizoen een pak meer kleur geven.

"Ik zit inderdaad wel een beetje op mijn honger na dit voorjaar", zegt hij. "Ik was er altijd wel bij, het was wel goed, maar niet super. Een overwinning in de Tour zou veel goedmaken, ik heb de goede conditie te pakken en ben zeer gemotiveerd voor deze Tour. Al ben ik altijd gemotiveerd om te koersen en te winnen. Alleen is dat niet altijd evident, zeker niet in de Tour waar de kansen op succes eerder schaars zijn."

Ploegentijdrit

Het eerste doel voor de ploeg is de ploegentijdrit, waarin BMC zich in andere Tour-edities telkens bijzonder succesvol toonde. "Het is zaak om dat gefocust aan te pakken", aldus Van Avermaet. "We mogen niet te zelfzeker zijn, want die fout hebben we in het verleden al gemaakt. We gaan voor de winst en willen er tijd pakken. We zijn hier met Richie Porte voor een goed eindklassement. Daar streven we naar en ik ga hem daarbij zo veel mogelijk helpen."

Kasseirit

Persoonlijk succes lijkt hem mogelijk in de rit naar Mûr de Bretagne en de kasseirit naar Roubaix. "Heel veel kansen zijn er niet in de Tour de France voor een klassiek renner zoals ik", legt Van Avermaet uit. "Er zijn veel sprintetappes, bergritten en slechts een paar opties voor mijn 'type' renner. Dan volgen er een paar overgangsritten waar ik op succes kan jagen. Hopelijk zijn de benen dan nog fris genoeg om dat ook voor elkaar te brengen." De kasseirit heeft hij met stip aangeduid. "We zijn hier met Richie voor een goed klassement. Maar in die rit mag ik in principe wel mijn kans gaan, al weet je nooit hoe de koers uitdraait natuurlijk. Er liggen echt wel veel kasseien in die rit, meer dan ooit in een Tour-rit. En daar kunnen grote verschillen gemaakt worden."

Een nadeel voor Van Avermaet is dat hij niet zorgenvrij kan starten. Nog steeds is er geen duidelijkheid over het voortbestaan van de ploeg. Dat liet ook manager Jim Ochowicz verstaan op de persconferentie: de zoektocht naar sponsors is nog steeds bezig. Of dat de samenhorigheid in de ploeg niet zal verstoren, werd geopperd.

"Ik denk niet dat het een probleem zal vormen. Veel renners hebben al ergens getekend. Die mannen die aan tafel zitten, zullen ook geen probleem hebben om volgend jaar een ploeg te vinden. Iedereen is gemotiveerd om voor Richie te rijden en hem te helpen aan succes, al zal iedereen wel een beetje bezig zijn met zijn toekomst. Waar mijn toekomst ligt? Er zijn verschillende opties en ik ben een beetje aan het afwachten wat de juiste zal zijn. Ik heb altijd gezegd dat ik bij het begin van de Tour duidelijkheid wil. Ja, dat is nu kort dag, maar ik denk dat ik dat wel zal halen. Het is geen gemakkelijke puzzel, maar ik vermoed dat de laatste stukken eind deze week of begin volgende week wel zullen vallen."