Graatmagere Valverde gaat knechten: “Iedereen maakt zich precies zorgen” GVS

04 juli 2019

13u44

Bron: Belga 0 Tour de France Het Spaanse Movistar won met Richard Carapaz de Giro, maar in de Tour start Nairo Quintana samen met Mikel Landa als kopman voor het klassement. Alejandro Valverde is meesterknecht van dienst en cijfert zich weg voor zijn kopmannen.

In het Crown Plaza Hotel in Zaventem verzamelde Movistar voor een persmoment. Alejandro Valverde was nagenoeg onherkenbaar. De wereldkampioen staat graatmager, weegt 58,6 kg, nooit eerder kwam hij zo licht aan de start van de Tour. Nochtans is dat niet met ambitie om de gele trui te veroveren. Valverde won de Vuelta in 2009 en eindigde er verschillende keren op het podium. In de Tour van 2015 eindigde hij als derde, zijn beste resultaat ooit. Hij start met het idee dat hij zijn twee kopmannen Quintana en Landa bij wil staan en vooral wil genieten.

"Natuurlijk heeft een renner zoals ik altijd ambitie", gaf hij toe. "Maar hier is dat niet voor het geel, maar met een duidelijk doel, het team aan de gele trui helpen. Ik ga me de volle 100 procent inzetten voor hen. Het zal wellicht een open Tour worden nu Chris Froome en Tom Dumoulin niet van de partij zijn en dat hoeft niet in ons nadeel te zijn. De sfeer is ook goed in het team en we starten met vertrouwen. Dat hebben we altijd op die eerste persconferentie, maar ik maak me sterk dat de ploeg nu nog wat meer garanties heeft dan andere jaren. We wonnen de Giro met Carapaz, Mikel Landa finishte er als vierde. Nairo heeft zich enorm goed voorbereid en staat scherp. Ze zijn beiden klaar voor deze Tour, we staan hier met een stevig blok en er heerst rust in het team, want we hebben de Giro al op zak.”

Het zal wellicht een open Tour worden nu Chris Froome en Tom Dumoulin niet van de partij zijn en dat hoeft niet in ons nadeel te zijn Alejandro Valverde

Valverde maakte ook een grapje over zijn gewicht. "Ik krijg inderdaad veel opmerkingen dat ik zo mager ben", zei hij. "Ik ben inderdaad wel wat afgevallen, heb een dieet gevolgd, eigenlijk vooral om te zien wat het zou geven. Maar nu maakt iedereen zich precies wat zorgen. Ik zal wat anders moeten beginnen eten.”