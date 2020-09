Goudhaantje Hirschi, voetballer van origine die dorpsgenoot Cancellara achterna wil: “Fabian inspireerde me als kind”

Tour de France

Marc Hirschi (22). Pik de naam op. En vergeet hem nooit meer. Wat Bernal, Pogacar en Evenepoel zijn in het rondewerk, is Hirschi - die vandaag zijn eerste profzege in de Tour boekte - voor de klassiekers en heuvelritten in grote rondes. Blinkend goud. Met jeugdidool en dorpsgenoot Cancellara als voorbeeld. Een kennismaking.