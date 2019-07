Gouden Tour: de winnaars van speeldag 8 Redactie

16 juli 2019

10u00 0

Wout Wint! En of Filip Vandenplas wist wat er gisteren ging gebeuren. Hij behaalde met z’n team 300 punten en wint een Minerva e-bike. Proficiat! De andere prijswinnaars vind u hieronder.

Vandaag rustdag in de Tour. Hét moment om 1 of 2 transfers door te voeren misschien? Of gewoon een nieuwe ploeg inschrijven op www.goudentour.be? Er zijn nog véél prijzen te winnen. Veel succes!

De winnaars:

Minerva Ebike BLAUW 2019 Filip Vandenplas

iPad Mini 4 64GB Wifi + 4G Space Grey (refurbished 4*) Pascale Codden

iPhone 7 32GB Black (refurbished 4*) Jean-Pierre Temmerman

Pilafoot Steven Fivez

Pilafoot Koen Hellemans

Bioracer Teamset Ronny Mestdagh

Bioracer Teamset Carl Caudron

Matterhorn Gin Filiep Deparcq

Matterhorn Gin Koen Appelo

Matterhorn Gin Rolanda Van Mullem

Friteuse Domo Tom Nachtergaele

James Bond 007 Eau de toilette Kevin Slincx

James Bond 007 Eau de toilette Dirk De Cnop

James Bond 007 Eau de toilette Wim Matthys

Peper- en zoutmolen Patrick Marievoet

Peper- en zoutmolen anneleen Vandenbempt

Peper- en zoutmolen Francois Van Leuven

Gratis Ploeg Gouden Tour Steven Dillis

Gratis Ploeg Gouden Tour Toon Boydens

Gratis Ploeg Gouden Tour Yvan Baert

Gratis Ploeg Gouden Tour Hugo De Groote

Gratis Ploeg Gouden Tour erik ponsaerts

Gratis Ploeg Gouden Tour Marc Wuyts

Gratis Ploeg Gouden Tour tilly de meulemeester

Gratis Ploeg Gouden Tour Koen Michiels

De winnendeploeg: