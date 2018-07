Gilbert: "Late uitvalspoging was puur toeval", wespensteek voor Declercq Joeri De Knop in Frankrijk

14 juli 2018

21u43

Bron: Eigen berichtgeving 0

"Puur toeval", omschreef Philippe Gilbert zijn ‘uitvalspoging’ diep in de finale van de achtste Tourrit. "Ik nam over op 4,8 kilometer van de streep en scheurde vol door de bocht naar links, zonder te remmen. Plots had ik een gaatje." Valpartij, vermoedde Gilbert achter hem. Niet dus. Hooguit een moment van twijfel in het peloton. "Ik reed door, zonder panikeren. In de veronderstelling dat het tactisch niet zo verkeerd was. Het zette de ploeg in een zetel, terwijl de andere teams toch een mannetje of twee, drie moesten opsouperen om de kloof te dichten."

Die redenering hield steek, vond Patrick Lefevere. "Al had ik toch liever het normale ‘treintje’ gezien met Lampaert en Richeze in dienst van Gaviria." Gilbert leverde het niets op. «In elke bocht pakte ik een beetje extra tijd. Maar helaas: er lagen er niet genoeg. (lacht) Geef me er drie, vier meer en ik win."

Wespensteek voor Declercq

Werkmier Tim Declercq werd tijdens de etappe gestoken door een wesp. Het dier plantte zijn angel vol in de rechterkaak, die wit en gezwollen stond. "Bijkomend probleem: Tim is er allergisch voor", aldus teammanager Patrick Lefevere. "Dat wordt dus ijs leggen."