Gilbert heeft nog een eitje te pellen zeven jaar na datum: waarom het straks op de Mûr-de-Bretagne wel of niet lukt voor onze landgenoot DMM

12 juli 2018

11u34 1 Tour De France Opnieuw een stevige aankomst vandaag in de Tour. Met de zogenaamde Mûr-de-Bretagne is het rijk straks weer aan de punchers, mogelijk zelfs aan de klimmers. Zeven jaar geleden wou Philippe Gilbert er toeslaan op zijn verjaardag, vandaag wil de Ardennees zich er als derde in de stand tonen in de strijd om de gele trui.

Eerst een flashback naar 2011, het gezegende jaar waarin Philippe Gilbert zowat overal won waar hij aan de start verscheen. Ook in de Tour van dat jaar was het al snel prijs op de Mont des Alouettes. Gilbert - met geblondeerde haren - liet weinig ruimte voor nuance in zijn interviews. "Ik wist van bij de start eigenlijk al dat ik vandaag zou winnen." Enkele dagen later op 5 juli - Gilberts 29ste verjaardag - wou de toenmalige renner van Omega Pharma-Lotto nog eens de puntjes op de i zetten. Met de Mûr de Bretagne lag een aankomst op maat in het verschiet, helaas liep het mis na uitstekend voorbereidend werk van Jurgen Van den Broeck. Cadel Evans, Alberto Contador, Aleksander Vinokourov en Rigoberto Uran bleken net iets te sterk voor onze landgenoot.

Herexamen

Zeven jaar later is Gilbert op zijn 36ste dus toe aan een herexamen op de twee kilometer lange klim. De kwelduivels heten vandaag Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde en wellicht ook ploegmakker Julian Alaphilippe. Gisteren sprintten de twee zij aan zij naar de dichtste ereplaatsen. Alaphilippe op vijf, Gilbert op drie. De Ardennees wist zich met zijn derde plaats en de bijhorende bonificatieseconden wel op drie tellen van de gele trui te manoeuvreren. Er ligt dus wel degelijk iets in het verschiet bovenop de Mûr-de-Bretagne. Grote vraag is of Gilbert op zijn 36ste nog over voldoende pijlen beschikt om in de roos te schieten.

Zegedroogte

De vraag stellen is ze in ons geval ook proberen te beantwoorden. Gilbert, een geboren winnaar, hunkert naar een nieuwe overwinning. De 36-jarige puncher toonde zich het hele jaar door de ideale ploegmaat met een aanzwellende reeks ereplaatsen tot gevolg. Tweede in Le Samyn en E3 Harelbeke, derde in de Ronde van Vlaanderen, telkens na Terpstra. Zilver ook op het BK, na Lampaert. Ploegmaats, oké. Maar best zuur, voor iemand die zelf kickt op succes. Gilberts laatste zege dateert inmiddels van 11 juni vorig jaar. Toen was hij op weg naar Cham de beste in de Ronde van Zwitserland. Hoog tijd voor de geboren winnaar dus om op tafel te kloppen. Wat is de Mûr-de-Bretagne ook meer dan 'zijn' Cauberg?

Mûr versus Cauberg

Een blik op beide klimmen leert dat de vergelijking zeker steek houdt. Al moeten we er wel onmiddellijk bij vertellen dat de Mûr-de-Bretagne een stuk langer is. Het zwaartepunt in beide klimmen ligt in het eerste gedeelte met daarin telkens stroken van 13 procent. Genoeg voor overmoedige renners om de motor op te blazen. Ideaal voor iemand als Gilbert, die met al zijn ervaring perfect weet waar in te houden en waar het gashendeltje helemaal open te draaien.

Eenmaal op het tweede gedeelte vlakken beide klimmen af, daar is het zaak om wat er nog in de tank overschiet, zo goed mogelijk uit te spreiden in een stevige sprint. Wie daar nog kan versnellen beschikt over uitstekende papieren. Opletten dus mochten mannen als Sagan en Colbrelli de schifting in het eerste gedeelte van de klim overleven.

Eindzege versus ritzege

De Mûr-de-Bretagne is vandaag ook meteen een eerste kleine 'test' voor de klassementsmannen in deze Tour. Verwacht dus zeker maar de aanwezigheid van Froome, Bardet, Valverde en Uran. Die laatste was er zeven jaar geleden overigens al dichtbij met een vierde plaats. Met Contador en Evans waren plaatsen één en twee toen trouwens ook voor de favorieten op de eindzege. Opvallend, Thor Hushovd eindigde net na Gilbert op de zesde plaats.

We krijgen straks dus een vrij groot en uiteenlopend contingent aan kanshebbers op de dagzege. Denk aan sterke sprinters als Sagan, Colbrelli en Boasson Hagen tegen ervaren puchners als Valverde, Gilbert en Martin. Doe daar de favorieten voor de eindzege (Froome, Uran, Bardet en Nibali) en notoire springveren bij als Yates, Alaphilippe en Pozzovivo en je weet dat het straks drummen wordt. Aan Gilbert om zich in in 'zijn' herexamen staande te houden tussen al dat geweld.

Leeftijd

Last but not least is er de leeftijd en dat kan op de Mûr-de-Bretagne zowel een voor- als een nadeel zijn. De rit van zeven jaar geleden leert dat het vooral de mannen zijn met ervaring die op de Mûr-de-Bretagne boven water komen. Renners die moeilijk kapotgaan en hun moment perfect weten te kiezen. Cadel Evans was op het moment van zijn zege de 34 gepasseerd. Aleksandr Vinokourov was zelfs al bijna 38 jaar oud. Gilbert is wat dat betreft met Valverde de uitgesproken man vandaag.

Al zijn we natuurlijk benieuwd of de Belg nog over voldoende 'jus' beschikt om weg te springen van de Sagans en Alaphilippes van deze wereld. Beide renners waren er in 2011 nog niet bij, maar kunnen de klim tijdens deze rit al een eerste keer verkennen. Op een twintigtal kilometer voor de aankomst doet het peloton de Mûr-de-Bretagne al een eerste keer aan bij wijze van aperitiefje.

Het laaste woord is aan Gilbert zelf: "Ik voel de gele trui binnen bereik. Maar eigenlijk maakt me dat niet uit. Het is me in de eerste plaats om de ritzege te doen. Al de rest is bonus."

Afspraak om 17u30, Phil.