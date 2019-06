Gilbert aasde op tiende Tour-deelname, één knaljaar steekt er bovenuit Redactie

13u41 0 Tour de France Met Philippe Gilbert laat Deceuninck-Quick.Step een renner met heel wat adelbrieven thuis. Ook in de Tour de France liet hij zich in het verleden al opmerken, met het spetterende jaar van 2011 als orgelpunt.

2005

Tour-debuut voor Française des Jeux, finish gehaald (70ste)

2006

Tweede Tour-deelname voor Française des Jeux, finish gehaald (110de)

2007

Derde Tour-deelname voor Française des Jeux, opgave voor start van vijftiende rit.

2008

Vierde Tour-deelname voor Française des Jeux, finish gehaald (108de)

2011

Vijfde Tour-deelname voor Omega Pharma-Lotto, finish gehaald (38ste)

Ritwinst in eerste etappe

Eén dag in de gele trui

Drie dagen in de bergtrui

Zeven dagen in de groene puntentrui

2012

Zesde Tour-deelname voor BMC, finish gehaald (46ste)

2013

Zevende Tour-deelname voor BMC, finish gehaald (62ste)

2017

Achtste Tour-deelname voor Quick.Step-Floors, opgave voor start van zestiende rit.

Prijs van de strijdlust in etappe 5

2018

Negende Tour-deelname voor Quick.Step-Floors, opgave voor start van zeventiende rit.

Prijs van de strijdlust in etappe 16