Geraint Thomas over zijn eerste Tourzege: "Ik heb wel een paar pintjes en een hamburger verdiend. Dit is knettergek" BA

30 juli 2018

07u10 0 Tour De France Na vier keer Chris Froome in vijf jaar tijd hebben we een nieuwe Tourwinnaar. Eentje die zijn tranen niet kon bedwingen. Geraint Thomas (32) reed drie weken lang een foutloos parcours. “En dan kwamen alle emoties.”

Je had de Tour en jezelf al die tijd onder controle, maar na de tijdrit op zaterdag brak je. Werd het je te veel?

“Het was overweldigend. Ik heb drie weken van dag tot dag geleefd, van klim naar klim. Ik zat in mijn bubbel en probeerde de dingen te doen die ik moest doen. Ik dacht niet aan de eindzege, ik wilde me niet laten meeslepen. En plots was het gedaan. Het overviel me toen ik over de streep reed: de muur kwam naar beneden.”

En dan kwamen de tranen?

“Ik wist niet dat mijn vrouw er zou zijn. Dat maakte het nog erger. Ze zou naar Parijs komen, wist ik. De laatste keer dat ik gehuild heb, was op mijn huwelijk… Maar nu, elke keer ik iemand nieuw vastpakte, een ploegmaat of iemand van het team, schoot ik vol. Het was een wervelwind van emoties.”

