Geraint Thomas kreeg tijd aangesmeerd op Tourmalet: “Ik voelde me zwak vanaf de start” MCA/GVS

20 juli 2019

19u16 0

De Tourmalet was hem vandaag niet goed gezind. Titelverdediger Geraint Thomas verloor in de slotkilometers een halve minuut op geletruidrager Julian Alaphilippe. “Het was niet mijn beste dag. Ik voelde me eigenlijk al zwak vanaf de start. Op het einde wilde ik gewoon mijn eigen tempo volgen, ik wilde mezelf niet opblazen. Het was belangrijk om de schade te beperken. Nu zien we wel de komende dagen.”