Geraint Thomas klautert naar zege in korte maar vernietigende Alpenrit en neemt Gregs gele trui over GVS

18 juli 2018

17u38 10 Tour De France De korte maar helse Alpenrit was een kolfje naar de hand van Geraint Thomas (Sky) . Op de slothelling van de dag knalde de Brit weg van zijn grote concurrenten en rolde hij Nieve in extremis op. Zoals verwacht is het gele rijk voor Greg Van Avermaet ten einde. Thomas is na zijn kunststukje meteen ook de nieuwe leider.

Amper 108,5 kilometer, maar wel een helse karwei. Met twee cols van buiten categorie (de Montée de Bisanne en nieuweling Col du Pré), de Cormet Roseland als tussendoortje van tweede categorie en de netelige slotklim van eerste categorie naar het skistation La Rosière Espace San Bernardo mochten de berggeiten écht van stal. Deze tweede rit door de Alpen was trouwens nagenoeg identiek aan de koninginnenrit van de voorbije Dauphiné. Toen won Pello Bilbao – nu op vakantie. Ook Thomas was daar ijzersterk. Onthouden, dit...

Nadat de slimme Peter Sagan aan de vroege tussensprint twintig belangrijke stuks voor zijn groene trui meegraaide en Sky het tempo van kilometer één controleerde, zonderde zich mondjesmaat op de flanken van de Montée de Bisanne een ruime kopgroep van 31 lieden af. Bergkoning en triomfator van gisteren Julian Alaphilippe, Warren Barguil en Thomas De Gendt – na zijn offday van gisteren had de Oost-Vlaming aangegeven het vandaag gewoon opnieuw te proberen - wilden met hun drietjes op pad, maar lang duurde dat liedje niet.

Een zware tol, want op de Col du Pré voelde zowel De Gendt als Alaphilippe het zuur in de kuiten, zij losten. In het peloton joeg Movistar dan weer de vaart met een ruk de hoogte in én stuurde het Valverde op pad. Onder meer Mollema, Majka en Van Avermaet lieten begaan. Na acht fantastische dagen in de leiderstrui mocht onze landgenoot van BMC het gele plunje dus opnieuw inleveren.

Op de Cormet Roseland gebeurde bitterweinig, maar de afdaling zorgde wél voor vernieling. Serge Pauwels – ook hij was na gisteren opnieuw in het offensief – moest de rol vooraan lossen terwijl Dumoulin als een duivel uit een doosje naar Valverde kletste. Vier leiders hielden zo aan de voet van La Rosière – 17,6 kilometer lang aan 5,6 procent – nog een voorgift van twee minuten en dertig seconden over op de oude Spanjaard en de Nederlandse TGV. Het peloton volgde dertig seconden verder. Tijd voor vuurwerk, dus. En dat kwam er!

Thomas met dubbele versnelling

Nieve was de sterkste vooraan en nam afscheid van zijn metgezellen. De klimmer van Mitchelton-Scott leek lange tijd op weg naar de bloemen, maar dat was buiten Geraint Thomas gerekend. Terwijl bij Valverde en Fuglsang de man met de hamer langskwam, knalde de Brit van Sky met een verschroeiende versnelling naar Dumoulin. Toen op vijfhonderd meter van de meet ook Froome de aansluiting leek te maken, ging Thomas een tweede keer op de trappers staan.

Nieve werd gepasseerd, hield er een verkoudheid aan over en mocht een kruis maken over de bloemen van etappe 11. Bijzonder knap van Thomas, die meteen ook de leiderstrui overneemt van Greg Van Avermaet. Dumoulin en Froome moesten 20 seconden toegeven en kwamen op een tweede en derde stek binnen.