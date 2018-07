Geraint Thomas: "Ga niet met opzet tijd verliezen opdat Froome voor me zou zijn" Redactie

18 juli 2018

21u02

Bron: anp 2 Tour De France Niet Chris Froome maar Geraint Thomas is de Sky-renner die voorlopig de gele trui in zijn bezit heeft. De Brit ging op de slotklim achter de ontsnapte Tom Dumoulin aan, haalde de Nederlander in en sprong in de slotkilometer nog voorbij de eenzame koploper Mikel Nieve.

"Ik voelde me goed, heb gewoon mijn instinct gevolgd", zei Thomas, die vorig jaar ook al vier dagen de gele trui droeg. "Toen ik bij Dumoulin aansloot, kon ik even in zijn wiel blijven hangen omdat ik wist dat Chris achter ons op komst was. Maar ik wilde voor de zege gaan, ik wist dat er een kans was. Het is een eer om weer in deze trui te mogen starten", aldus Thomas, die donderdag als leider aan de etappe naar L'Alpe d'Huez begint. Ploegmaat Froome staat tweede, Dumoulin derde.

Ideaal scenario

Zelf telt Thomas nu 1'253 bonus op Froome. "Hij blijft de leider in de ploeg", bevestigde Thomas nog eens. "We hebben nog een halve Tour te gaan en hij heeft zes grote rondes gewonnen. Hij weet hoe te winnen na drie weken en dat is voor mij iets totaal onbekend. Natuurlijk, ik ga niet met opzet tijd verliezen opdat hij voor me zou zijn, maar ik moet realist zijn. Ik tast in het duister over een rittenkoers van drie weken. Als men me vraagt om voor hem te rijden, dan doe ik dat. Momenteel zitten we in een ideaal scenario. De Tour is dood, wordt gezegd? Nu, zo voel ik het niet aan. Het lijkt misschien makkelijk wat wij doen, maar dat is het niet. Om in deze positie te geraken, alle ritten te rijden, zo vaak weg te zijn van huis, het strikte dieet dat ik moet volgen. Evident is het niet. Het is fijn dat ik nu word terugbetaald voor die inspanningen, maar de Tour is nog niet gespeeld, er is nog een halve Tour te gaan, er kan nog veel gebeuren."

"Weet je, ik ga deze zege koesteren: ik ben blij, dit is een succes en ik mag het geel dragen. Die eerste gele trui is natuurlijk mooi. Maar winnen op de top van een berg, dat is enorm. Ik ben extreem blij. Als ik op het podium zou kunnen eindigen in Parijs, zou dat ongelooflijk zijn, maar het hoofddoel blijft dus de Tour winnen en Froome is daarvoor onze beste troef."