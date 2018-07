Geletruidrager Thomas en Chris Froome spelen ploegmaat kwijt: Moscon uit Tour gezet nadat hij slag uitdeelde aan andere renner TLB

22 juli 2018

20u13 0 Tour De France Gianni Moscon heeft zich alweer van zijn slechtste kant laten zien in de Tour de France. De 24-jarige Italiaan van Team Sky zou amper 800 meter na de start van de rit een slag uitgedeeld hebben aan Elie Gesbert, een renner van Fortuneo-Samsic. De organisatie van de Ronde van Frankrijk was daar allerminst mee opgezet en zette de ploegmaat van Team Sky prompt uit de Tour.

Het is overigens niet de eerste keer dat Moscon zich in negatieve zin doet opmerken. De Italiaan zou de Zwitser Sebastien Reichenbach vorig jaar opzettelijk hebben doen vallen in de Tre Valli Varesine. Reichenbach brak daarbij zijn elleboog en bekken. En nog in 2017 werd Moscon er ook al van beticht om tijdens de Ronde van Romandië toenmalig FDJ-renner Kevin Reza racistisch uitgemaakt te hebben.

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo ! pic.twitter.com/JzwOi5l8To Tout Le Sport(@ toutlesport) link

Moscon:



- uit het WK gezet vanwege plakbidon

- op non-actief gezet voor racistische uitlatingen richting Reza

- beschuldigd van expres laten vallen Reichenbach

- uit de Tour gezet vanwege klap



Gezellige kerel wel. Thijs Zonneveld(@ thijszonneveld) link

Volgens deze uitslag ligt Gianni Moscon uit de Tour! #TDF18 pic.twitter.com/1OtGSFw4hs Maxim Horssels(@ Horssels) link