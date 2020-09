Geletruidrager Primoz Roglic: "Tour is nog niet gespeeld" Redactie

11 september 2020

19u13

Bron: Belga 0 Tour de France "Ik ben heel blij met hoe de etappe verliep", zei gele trui Primoz Roglic na afloop van de dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk. "We staan nu met twee Slovenen op één en twee in het klassement. Het was dus zeker meer een Sloveense dan een Colombiaanse topdag."

Primoz Roglic was samen met Tadej Pogacar alweer de winnaar van de dag na ritwinnaar Daniel Martínez. Beide Slovenen liepen uit op hun belangrijkste rivalen in de strijd om de gele trui. Roglic telt nu 44 seconden voorsprong op Pogacar en 59 op Egan Bernal.

"De Tour is nog niet voorbij", relativeerde Roglic na afloop zijn tijdwinst van 38 seconden op Egan Bernal en 13 seconden op Porte en Mikel Landa. "Vandaag was een goede dag, maar er komen nog veel belangrijke etappes aan. Het is nog lang niet gedaan. Uiteraard ben ik blij met deze tijdwinst, maar er kan nog vanalles gebeuren."

Wie ziet hij dan als zijn belangrijkste rivalen? "Er zijn nog zo veel scenario's mogelijk", vervolgde hij. "Nog veel renners zijn nog lang niet uitgeteld en ik wil ook niet spreken over de anderen of over wie mijn belangrijkste concurrenten zijn. Ik focus op mezelf en mijn team en wil zelf goed presteren."

