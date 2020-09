Gele trui Roglic wil zich nog niet rijk rekenen: “Er gaat nog veel gebeuren, ik verwacht Bernal nog in de derde week” JSU/DMM

07 september 2020

18u01 0 Wielrennen Topfavoriet Primoz Roglic heeft de gele trui waar hij hem hebben wil - om zijn schouders voor alle duidelijkheid. De Sloveen rekent zich nog niet rijk op de eerste rustdag. Maar: “Als je sterk bent, dan komt alles vanzelf.”



De benen laten draaien met de ploegmakkers, mediaverplichtingen vervullen en verder vooral uitrusten van een ferme eerste week in de Tour. Primoz Roglic wist wat gedaan vandaag. Gelukkig was er ook een beetje plaats om te genieten van zijn pas verworven geel trui. “We verdienen het op basis van onze prestaties en de manier waarop we met de ploeg hier aan het koersen zijn", vertelde de Sloveen voor de micro van VTM.

“Ik ben blij en trots om de gele trui te mogen dragen, maar het doel is natuurlijk om het geel nog te hebben in Parijs. We zijn nog altijd maar een week ver, het is een proces. Maar als je sterk bent, dan komt het vanzelf. De ploeg is supergemotiveerd voor de komende dagen. Nu is nog niet de tijd om achterover te leunen en te genieten.”

Er stonden voor de start in Nice nochtans wat vraagtekens achter de naam van Roglic. “Ik heb echt pijn gehad na mijn crash in de Dauphiné. Dat was niet de manier waarop ik naar de Tour wou gaan. De dinsdag voor de start was het een ‘last minute' beslissing om te starten. Nadien had ik wel vertrouwen. Je moet wat geluk hebben om de eerste dagen door te komen, maar ik voelde me telkens wat beter. Alles is goed gegaan in dat opzicht.”

Wel verrassender was de move van Tom Dumoulin op de Col de Peyresourde. “Dat was niet gepland, maar we hebben in de winter veel gepraat over hoe onze rollen eruit zouden zien. Uiteindelijk komt het erop neer dat we allebei ons deel willen doen om het geel met de ploeg te behalen. Het ligt dus niet alleen aan mij of Tom, de Tour winnen is een kwestie van teamwork.”

Roglic wil in elk geval zijn best doen om de gele trui te houden. Veel denken aan Parijs doet hij nog niet. Elke dag wordt een uitdaging en Roglic denkt dat hij als leider nu meer dan ooit op de proef wordt gesteld. “Het is nog maar begonnen. Nu hebben we een iets duidelijker beeld, maar er zullen nog veel dingen gebeuren. Bernal? Bwa, hij is sterk, hé. Hij heeft vorig jaar al getoond dat hij op z’n best is in de derde week. Ik verwacht hem nog.”

Wat dan gezegd van Tadej Pogacar? De 21-jarige landgenoot van Roglic maakte indruk in de Pyreneeën. “Toen hij zaterdag alleen ging, had niemand een antwoord in huis. Ook gisteren was hij sterk. Het is mooi om te zien hoe twee gasten uit Slovenië zo hard fietsen hier in Frankrijk. Het is een beetje gek voor een land als Slovenië om nu twee van de beste wielrenners in de wereld te hebben. Tadej en ik komen overeen, maar het is niet zo dat we dingen zullen weggeven aan elkaar, hoor.”

