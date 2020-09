Gele trui Roglic prijst ploeg na demonstratie: “De jongens vlogen echt” Sjors Tanis

13 september 2020

18u01 1 Tour de France Primoz Roglic eindigde in de vijftiende etappe van de Tour de France, met aankomst bovenop Grand Colombier, als tweede achter landgenoot Tadej Pogacar. De Sloveen van Jumbo-Visma bleef drager van de gele trui en zag concurrent en titelverdediger Egan Bernal wegvallen uit de top van het klassement. “Aan het einde kwam ik iets te kort”, kijkt Roglic terug op het sprintje om de dagzege.

De 30-jarige Roglic zei na afloop van de etappe dat hij voor de ritzege wilde gaan. Zijn ploeg Jumbo-Visma reed de hele dag hard op kop om de geletruidrager te helpen met dat doel. “Ik wilde echt graag winnen vandaag", aldus Roglic.

“De ploeg heeft uitstekend werk verricht. De jongens vlogen echt", complimenteert Roglic zijn ploeggenoten. Amund Grondahl Jansen, Tony Martin, Robert Gesink, Wout van Aert, Tom Dumoulin, George Bennett, Sepp Kuss: allemaal deden ze hun werk in de loodzware bergrit naar Grand Colombier. Eigenlijk al zoals heel de Tour was Jumbo-Visma oppermachtig. “Tot nu toe doen we het heel erg goed in deze Tour.”