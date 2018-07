Gele trui op een handvol seconden gemist: ontgoochelde Gilbert arriveert aan de ploegbus JDK

09 juli 2018

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 0

Op zijn 36ste had Philippe Gilbert nog bijna de gele trui beet. De Waal van Quick.Step-Floors staat na de ploegentijdrit vijf seconden achter klassementsleider Greg Van Avermaet en met zijn vierde plaats is 'Phil' duidelijk niet helemaal tevreden. Dat valt toch af te leiden uit zijn aankomst aan de ploegbus na de rit...

"Geel zat er zeker in", klonk het nadien bij Gilbert. "Maar helaas, we kwamen net te kort. We verliezen het op de klim. Daar spatte de ploeg uit elkaar, werd beslist om te wachten en dat kost ons wellicht de zege en het geel. Dat is heel jammer."