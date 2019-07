Gele en groene trui strooien met lof naar Van Aert: “Geen verrassing, hij was in Dauphiné al heel sterk” JH

15 juli 2019

18u40

Bron: VTM 0 Tour de France Elia Viviani kon zijn ogen niet geloven toen hij zag dat Wout van Aert hem klopten, maar andere wereldtoppers zijn niet verbaasd door de prestatie van onze landgenoot. Julian Alaphilippe en Peter Sagan hadden niets dan lof voor de dagwinnaar: “Dit is geen verrassing.”

In de Dauphiné kon Alaphilippe al met eigen ogen zien hoe sterk Van Aert sprintte, in de vijfde rit stoof onze landgenoot voorbij de Fransman naar de overwinning: “Natuurlijk vind ik het jammer voor Viviani, maar Van Aert is geen verrasing. Hij was in de Dauphiné al heel sterk.”

Sagan: “Door het parcours had hij meer energie over dan anderen”