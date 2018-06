Geen Tour voor Teuns: "Uiteraard ben ik ontgoocheld" Bart Audoore

28 juni 2018

07u25 0 Tour De France Ontgoocheling bij Dylan Teuns (26): de Limburger mag niet naar de Tour. BMC heeft geen plaats voor hem in zijn achtkoppige selectie. Verrassend toch.

Dit is hoe de ploeg van BMC eruit ziet: Richie Porte mikt als kopman op het podium, en zelfs geel, in Parijs. Greg Van Avermaet krijgt een vrije rol in de eerste negen dagen en gaat daarna in dienst rijden van de Australiër. Daarnaast zijn er nog zes echte helpers: Patrick Bevin, Damiano Caruso, Simon Gerrans, Stefan Küng, Michael Schär en Tejay van Garderen. Voor Teuns is er dus geen plaats, hoewel buitenstaanders en hijzelf dat anders verwachtten. "Ik hoopte echt te gaan", zegt de Limburger. "Uiteraard ben ik ontgoocheld, maar ik moet me hierbij neerleggen. Ik dacht dat ik samen met Caruso en Tejay de luitenant van Richie zou zijn in de bergen. Zeker in de korte bergritten had ik mijn waarde gehad, maar de ploegleiding heeft prioriteit gegeven aan de ploegentijdrit. Ik lag in balans met Bevin, en hij is duidelijk de betere tijdrijder. Ik denk dat ook mijn mindere Dauphiné meegespeeld heeft (Teuns werd er 54ste, red.). Iedereen verwachtte daar iets van mij, terwijl ik die koers echt als voorbereiding zag. Voor mij was dat opbouw naar de Tour."

Na de Dauphiné ging Teuns op hoogtestage naar Livigno in Italië. Dat gaat hij komende maand opnieuw doen. "Maar ik weet nog niet precies wanneer, ik heb natuurlijk niks gereserveerd. Mijn volgende doel wordt de Ronde van Polen (4-10/8): leuk omdat ik daar vorig jaar gewonnen heb, moeilijk omdat het onmogelijk is om beter te doen dan in 2017. Ik ben nu wel zeker dat ik eind augustus mag starten in de Vuelta."

Einde contract

Tot slot: Teuns gelooft niet dat zijn contractsituatie - hij onderhandelt met andere ploegen - een rol heeft gespeeld in de selectiekeuze. "Ik zit in hetzelfde geval als mijn 23 ploegmaats: we zijn allemaal einde contract. Ik denk niet dat ze me iets kunnen verwijten. Niemand weet of deze ploeg volgend jaar nog bestaat."