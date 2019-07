Geen succes voor Deceuninck-Quick.Step: "We vallen net iets te vroeg met zes” GVS

07 juli 2019

19u05

Voor Deceuninck-Quick.Step zat er in de Tour alweer geen ploegentijdritzege in. De regerende wereldkampioen vocht een nek-aan-nekrace uit met Team Ineos, dat aan de streep minder dan één seconde sneller bleek. Het ging echter niet om de zege, Jumbo-Visma was nog een klasse sterker. Yves Lampaert: "We vielen net iets te vroeg met zes."

"Ik denk dat we te snel met zes gevallen zijn en zo kwamen we tekort bij de recuperatie. Ineos heeft wat langer met zeven gereden en in de Tour zijn alle details belangrijk: tien seconden meer recuperatie, dat is een wereld van verschil. Als er twee wegvallen, is dat twintig seconden. Dat geeft de doorslag. Ik ben dus ontgoocheld, omdat we net tekortkomen op Ineos", vertelde Yves Lampaert.

Sparen

De Belgische kampioen tijdrijden van 2017 pakte heel wat kopwerk voor zich. "Over mijn eigen prestatie mag ik wel tevreden zijn. Die lag min of meer in de lijn der verwachtingen. Ook onze kopman Enric Mas gaf een hele goede indruk, ik had hem zelf niet zo goed verwacht. Het is toch een ploegentijdrit die niet helemaal op zijn maat is. Ik ben zeker wel onder de indruk van zijn conditie."

Voor de rest van de Tour stelt Lampaert zich vooral ten dienste van zijn ploeg, die met Mas voor het eindklassement gaat en met Alaphilippe en Viviani wat ritzeges hoopt te sprokkelen de komende week. "Als er een rit tussenzit waarin ik iets kan forceren, zal ik het wel doen, maar ik denk dat ik me ook zal moeten sparen voor m'n werk voor de ploeg. Dat is de hoofdreden waarom ik hier ben. Voor het overige heb ik niet echt persoonlijke ambities.”