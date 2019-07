Geen plaats voor Cavendish in Tour-selectie Dimension Data: “Wat kan ik zeggen?” Redactie

02 juli 2019

21u41 26 Tour de France Mark Cavendish zal recordaantal ritzeges van Eddy Merckx niet verbreken in de komende Ronde van Frankrijk. De 34-jarige sprinter maakt geen deel uit van de selectie van Dimension Data voor ‘La Grande Boucle’, die dit jaar van start gaat in België. Op Twitter reageerde de Brit ontgoocheld.

Het Zuid-Afrikaanse team selecteerde met de Noor Edvald Boasson Hagen en de Brit Steve Cummings twee renners die al mochten vieren in de Ronde van Frankrijk. Boasson Hagen heeft drie ritzeges achter zijn naam, Cummings twee. Ook de Deen Michael Valgren zal op ritwinst mikken.

De Tsjech Roman Kreuziger eindigde al vier keer in de top tien in de Tour, ook dit jaar zal hij zijn naam zo hoog mogelijk willen zien in het eindklassement. De Italiaan Giacomo Nizzolo viert zijn Tourdebuut op zijn 30ste. Verder behoren de Deen Lars Bak, de Zuid-Afrikaan Reinardt Janse van Rensburg en de Amerikaan Ben King tot de selectie.

We are delighted to "cap" the 8 riders that will represent @TeamDiData at @LeTour!🖐️ #BicyclesChangeLives #CapsOn4Qhubeka



Full Announcement: https://t.co/JDkilmUGUn pic.twitter.com/GiYpLSkXsd Team Dimension Data(@ TeamDiData) link

Record Merckx enige overgebleven doel

De cijfers die Cavendish in de Tour kan voorleggen zijn nochtans indrukwekkend. Enkel Eddy Merckx boekte tot dusver meer ritzeges dan de Brit in de Franse rittenkoers. De teller van onze landgenoot staat op 34, die van Cavendish op dertig. In oktober van vorig jaar had ‘Cav’ bij zijn contractverlenging nog aangegeven dat het record van Merckx verbeteren nog zijn enige overblijvende doel in het wielrennen is.

Met zijn dertig ritzeges doet ‘Cav’ wel een beter dan andere ronkende namen als Bernard Hinault (28), André Darrigade (22) of Jacques Anquetil (16). Nog een indrukwekkende statistiek: liefst 51 keer eindigde Cavendish in totaal al in de top-tien van een rit. De Brit won zijn eerste Tourrit in 2008 in Châteauroux, in het shirt van Columbia.

De ‘Manx Missile’ mocht zijn armen voorlopig voor het laatst in de lucht steken in de Tour van 2016, in Villars-les-Dombes. In die Tour van drie jaar geleden was de Brit in totaal vier keer aan het feest. Toen al in de trui van Dimension Data. Hij won daarnaast ook etappes in dienst van HTC-Columbia, Team Sky en Omega Pharma-Quick.Step (en Etixx-Quick.Step). Nadat hij sukkelde met klierkoorts, heeft Cavendish moeite om de goede vorm te pakken te krijgen. Zijn beste resultaat dit jaar is een derde plaats in een rit in de Ronde van Turkije.

In enkele tweets uit Cavendish vanavond zijn ontgoocheling. “Wat kan ik zeggen? Ik ben er het hart van in dat ik niet naar de Tour mag dit jaar. Zoals ik steeds in mijn carrière heb gedaan, werkte ik naar een vormpiek toe. Dat heeft bijna altijd geleid tot resultaten. Zeker in de speciale wedstrijd die de Tour is, waar mijn 30 ritzeges mijn carrière hebben vorm gegeven. Na een lang en moeilijk gevecht met het Epstein Barr virus en dankzij een trainingsprogramma om te pieken in juli, voelde ik dat ik er helemaal klaar voor was”, schrijft hij. Hoewel de teleurstelling erg groot is, zegt de 34-jarige sprinter “te zullen supporteren voor zijn teamgenoten” en wenst hij hen veel succes.

Volg de komende weken al het nieuws over de Ronde van Frankrijk op de voet via het HLN Tourcenter!