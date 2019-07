Exclusief voor abonnees Geen geld, geen ploeg, maar wel een wonderstuur: het verhaal van de strafste Tour ooit Bart Audoore

23 juli 2019

08u34 3 Tour de France Thibaut Pinot gooide de Tour dit weekend weer helemaal open: lang geleden dat de slotweek zich nog zo spannend aankondigde. Maar zo gek als dertig jaar geleden zal het nooit meer worden. De acht seconden die Greg LeMond en Laurent Fignon op 23 juli 1989 scheidden in Parijs, volstaan niet eens om deze inleiding te lezen. Het verhaal van de strafste Tour ooit.

Voorjaar van 1989, ergens langs een verlaten ‘route nationale’ in Noord-Frankrijk: vier mannen buigen zich opgewonden over een koersfiets. Twee renners, een ploegleider en een mecanicien. De toevallige passant kijkt amper op, niet beseffend dat dit simpele tafereel deel uitmaakt van een geheim experiment. Greg LeMond heeft voor het eerst een tijdritfiets met stuurbeugel getest, een nieuwigheid die hij via een sponsor heeft ontdekt in het triatlon.

“Het begin van het moderne wielrennen”, zegt José De Cauwer dertig jaar later. Hij is de ploegleider waarvan sprake. “De wielerwetenschap stond toen nog in zijn kinderschoenen. We hadden niks, een fietscomputer bestond net, de wattagemeter moest nog uitgevonden worden, we wisten niks van aerodynamica. We hadden enkel een hartslagmeter en een snelheidsmeter.”

