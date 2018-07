Gaviria wint met dank aan sterk nummer van Quick.Step-ploeg, Van Avermaet behoudt gele trui DMM

10 juli 2018

18u01 9 Tour De France Fernando Gaviria heeft zijn status als nieuwe sprintkoning in de Tour kracht bijgezet. De Colombiaan van Quick.Step haalde het na een massaspurt in de straten van Sarzeau voor Sagan en Greipel. Het is de tweede ritzege voor de Colombiaan, Greg Van Avermaet start morgen opnieuw in de gele leiderstrui.

Twee gespreksonderwerpen vanochtend bij de start in La Baule, want ondanks de gele trui van Greg Van Avermaet ging ook de halve finale op het WK voetbal tussen Frankrijk en België vlot over de tongen. Kan moeilijk anders met 35 Fransen en 19 Belgen aan de start. Gelukkig werd er tussen alle pronostiekjes door ook nog gekoerst.

Het peloton trok zich even na de klok van één op gang en dat was meteen ook de gelegenheid voor vier aanvallers om de konijnenpijp te kiezen. Van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert), Cousin (Direct Energie), Claeys en Perez (beiden Cofidis) glipten weg. Twee Fransen en twee Belgen. Of hoe koning voetbal ook zijn ingang vond in het wedstrijdverloop van de Tour.

Hoe het ook zij, de vlucht van de dag was vertrokken. Van Keirsbulck en z’n metgezellen fietsten in een mum van tijd zeven minuten bijeen. Het peloton liet begaan en zo gebeurde enkele uren lang bitterweinig in de koers. Vooraan werden de prijzen broederlijk verdeeld. Een tussensprint voor Claeys, eentje voor Van Keirsbulck en een bergpuntje voor Perez.

Met Sarzeau in zicht sloop het tempo dan toch weer in het peloton. Even leek de wind een bepalende factor te zijn, maar de Bretoense bries kon de belofte van waaiers nooit inlossen. Wind op de kop dat wel en daar maakten de vier voorin gebruik van om diep in de wedstrijd nog enkele kilometers stevig te gaan beuken.

Het was even code oranje voor de sprintersploegen. Met nog twee minuten voorsprong op 20 kilometer van de aankomst werd hier en daar gepokerd. Enkele ploegen rekenden op de ‘goodwill’ en motivatie van Quick.Step om de kastanjes uit het vuur te halen.

Een prangende slotfase was in de maak, zeker omdat op vijf kilometer van de meet stevig werd gevallen in het peloton. Tiesj Benoot was één van de grootste slachtoffers. Bij het ingaan van de laatste recht lijn viel alles uiteindelijk toch in z'n plooi voor de sprintploegen. Van Keirsbulck werd als laatste vluchter gegrepen onder de vod. Dimension Data nam de rol van Quick.Step over aan de kop van het peloton.

De machtsoverdracht was van korte duur, want Quick.Step-loods Richeze zette Gaviria met verve af met de meet in zich. Net op dat moment zette Greipel met forse halen aan. De Duitser ging even over zijn Colombiaanse concurrent, maar moest zich finaal toch gewonnen geven. Sagan mocht nog mee op de foto. De rest volgde op meerdere lengten. Greg Van Avermaet kwam niet in verlegenheid en start morgen opnieuw in de gele trui.